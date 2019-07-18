Türk P&I'a kalite belgesi

ISO almaya hak kazanan, Türk P&I Sigorta A.Ş. sürdürülebilir gelişme felsefesine her zaman bağlı kalarak, her iş sürecini sürekli olarak geliştirerek faaliyet gösterdiği sigortacılık sektörünün de gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğini bildirdi.

Türk P&I Sigorta yetkilileri kendileri için en önemli kaynağın, özveri ile çalışan personeli olduğunu, personelinin sağlığı ve güvenliği ile ilgili kontrol ve tedbirleri ön planda tutarak tüm süreçleri ve yatırımlarını bu prensibe göre şekillendirme konusunda her türlü hassasiyeti göstermeye devam edeceklerini belirtti.

Ulusal ve uluslararası standartları ve yasal mevzuatı sürekli olarak tarayarak, kurdukları öz değerlendirme sistemi ile çalışmaya devam edecek olan Türk P&I Sigorta, sürekli gelişim felsefesini “ISO Yönetim Standartları” kurallarına entegre ederek çalışmalarını sürdürecektir.

Türk P&I Sigorta, tüm iş süreçlerini, müşteri memnuniyetini göz önünde bulundurarak sürekli iyileştirecek ve sektörün beklentilerini de sürekli analiz ederek yenilikçi ürünler ve hizmetler sunmaya devam edecektir. Bunun yanı sıra beraber çalıştığı tedarikçilerini, “kalite ekip işidir” felsefesine göre ekibinin bir üyesi kabul ederek, onların da standartlarının artmasına katkıda bulunmak için kalite yönetim sistemlerine entegre edecektir.

Vira Haber