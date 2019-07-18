Bunkerde önemli birliktelik

Ufuk Erinç, Erdem Çoker ve Utku Ünlü’nün ulusal ve uluslararası bunker sektöründe edindikleri deneyimleri ve saygınlığı taşıdıkları yeni oluşumun ismini UNERCO olarak duyurdular.

Dünya denizcilik ve bunker piyasasının abecesini analiz etme yetkinliğine sahip olan ekip, alanlarında elde ettikleri deneyim ve güvenilirliği yeni döneme adapte etme noktasında bundan sonra UNERCO olarak hizmet verecekler.

Uzun zamandır yaptıkları çalışmaların ve risk analizlerinin sonucunda, bu dönüşüme tamamen hazır olduklarını gördükleri için UNERCO olarak dümene geçme kararını aldıklarını açıkladılar.

IMO 2020’ye ilişkin uygulamalar konusunda planlama ve analizlerini şimdiden yaptıklarını ve yeni sürece hazır olduklarını açıklayan ekip “Öncelikli hedefimiz yeni yakıt uygulamalarında güvenilir ve sürdürülebilir bir hizmetin adresi olmak” açıklamasında bulundular. 30.000 metreküp terminal ve 3.200 deadweight barç kapasitesi ile hizmet vermeye başlayacaklarını belirten UNERCO ekibi, 2019 yılının son çeyreğine kadar %3,5 sülfürlü fuel oil ve %0,1 sülfürlü MGO teminine devam edeceklerini, müşterilerinin adaptasyon konusunda sıkıntı yaşamayacağını bildirdiler. 2020 yılı öncesinde de, %0,5 sülfürlü VLSFO ikmallemeye başlayacaklarını ve %0,1 sülfürlü MGO ikmallemeye devam edeceklerini duyurdular.

Nitelikli hizmet ve nitelikli ürünün birbirinin ayrılmaz parçası olduğunu, sektörün itibarlı markaları ile yapacakları stratejik ortaklıkların güçlerini daha da artıracağını belirttiler. UNERCO olarak “Zamanında tedarik, yüksek kalite, sürdürülebilir hizmet” başlığı altında topladıkları iddialarının da altını çizdiler.

Operasyon tecrübeleri ve uluslararası pazardaki güvenilir ilişkilerinin, yeni dönemde büyük avantajlar sağlayacağını belirten UNERCO yetkilileri, dünyanın içinde bulunduğu ekonomik dalgalanmalardan en az etkilenecekleri stratejilere odaklandıklarını belirttiler.

Önceliklerinin, müşterilerini bu büyük endüstriyel değişime en rahat şekilde adapte etmek olduğunu açıklayan ekip “Çünkü değişime önceden hazırlananlar, riskleri en aza indirir” dediler. Sektörün nabzını tutarken, yayınlayacakları haftalık bültenler ve toplantılarla müşterilerini sürekli bilgilendirecekleri bir sistem oluşturdukları da UNERCO’dan gelen bilgiler arasında.

Finansal güçlerinin ve bağlantılarının, yeni dönemde tüm müşterilerin memnuniyetini sağlayacak yüksek nitelikli ürünle buluşacağının altını çizen sektörün profesyonelleri, bu yeni dönemde UNERCO olarak iş başında.

Vira Haber