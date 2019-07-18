Dokuz Eylül'e MÜDEK akreditasyonu

Ülkemizde yer alan “Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği” bölümleri arasında “ilk defa” MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu(MAK) tarafından değerlendirmesi yapılan “Gemi Makineleri işletme Mühendisliği (İngilizce) lisans programı” MÜDEK akreditasyon sertifikası almaya hak kazandı. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nin Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü böylece EUR-ACE (European Accredited Engineer) Etiketi Sertifikası (EUR-ACE Bachelor Certificate)’na da sahip oldu.

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK), çeşitli disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluştur. MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır. MÜDEK, 2002 yılında Türkiye ve KKTC'de mühendislik eğitimi veren fakültelerin dekanlarından oluşan Mühendislik Dekanları Konseyi (MDK) tarafından, bu fakültelerin mühendislik lisans programlarının değerlendirmesi için ayrıntılı bir program düzenlemek ve uygulamak üzere, Mühendislik Değerlendirme Kurulu adı ile bağımsız bir platform olarak kurulmuş, 2003 yılında mühendislik programlarının değerlendirmesine başlamış ve 2007 yılında dernekleşmiştir. MÜDEK 17 Kasım 2006 tarihinden beri Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE - European Network for Accreditation of Engineering Education) adlı kuruluşun üyesi ve 15 Haziran 2011 tarihinden bu yana Washington Accord (WA) üyesidir.

2015 yılından beri MÜDEK çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nin Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü, 2019 yılı Nisan ayında gerçekleşen MÜDEK ilk değerlendirme ziyaretini başarı ile tamamlamıştır. Değerlendirmeye gelen yetkililer Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet HOTAR ile yaptıkları toplantıda bölümün çalışmaları ve altyapısına ilişkin olumlu görüşlerini iletmişlerdir. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi “Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği lisans programına” MÜDEK MAK tarafından verilen sertifika ve EUR-ACE etiketi 1 Mayıs 2019 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Vira Haber