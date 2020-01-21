7 yıl sonra Fransız savaş gemisi Türkiye’ye geldi

Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım’da, iki ülkenin uluslararası hukuktan doğan haklarının korunmasını hedefleyen Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’nın ardından, Doğu Akdeniz’deki askeri hareketlilik hız kesmiyor. Türkiye, Libya ile imzaladığı mutabakatın ardından Doğu Akdeniz’de ağırlığını hissettiriyor. Fransız fırkateyni Mersin’i ziyaret ederken, İtalya ile ortak deniz eğitimleri yapıldı.

Bölgedeki devam eden hareketlilik Fransız donanmasına ait FS Surcouf adlı Fransız fırkateynin Mersin Limanı’na gelmesini sağladı. FS Surcouf fırkateyni iki ülke ilişkilerini güçlendirmek için Mersin limanına gelmesiyle 7 yıl aradan sonra Mersin’e gelen ilk Fransız savaş gemisi olduğu öğrenildi. Fransa ve Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirmek için Mersin’e gelen savaş gemisinin komutanı Deniz Yarbay Thibault Lavernhe, ve Fransa Savunma Ataşesi Kurmay Yarbay Philippe Boulogne, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe’yi makamında ziyaret etti. Fransız heyet daha sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne geçti. Ziyaretlerde, Akdeniz’e kıyısı olan iki ülkenin ilişkilerinin askeri ve ekonomik açıdan gelişmesi için çalışmaların süreceği vurgulandı.

Vira Haber