Büyükada’da “Büyük” temizlik

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi adalarda taşıma amaçlı kullanılan atları kamulaştırma kararı almıştı. Belediye'nin kararının ardından Büyüada'da temizlik çalışmaları başlamıştı. Yaklaşık bir haftadır İBB ekiplerinin adalarda bulunan ahırları temizleme işlemi devam ediyordu. Bugün gelen açıklamada ise temizlik çalışmaları sonucu ahır ve çevresinde 25 ton çöp çıktığı bildirildi.

25 ton atık temizledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Hıfzısıhha Müdürlüğü ekipleri Büyükada'da bulunan 140 ahırdan beş bine yakın naylon poşet içinde toplam 25 ton atık temizledi. Atıklar çöp kamyonlarına yüklenerek İstanbul atık merkezine taşındı. Heybeliada ve Burgazada'da bulunan at ahırlarının temizlik ve dezenfektasyon çalışmaları ise bugün başladı.

5 bine yakın naylon poşet

Ekipler 5 kıyı aracı ve 30 kişilik ekiple çalışma başlattı. 1 hafta süren çalışmalarda ahırlarının yanı sıra ahırların denizle buluşan yamaçları temizlendi. Çalışmalar kapsamında 5 bine yakın naylon poşet ile toplam 25 ton atık toplandı. Atıklar gemiye yüklenerek İstanbul'daki çöp aktarma merkezine taşındı. Büyükada ana caddeleri, meydanları ve sokakları da mekanik süpürme ve mekanik yıkama araçlarıyla temizlendi. Yıkama araçlarının su haznesine konulan ilaçlarla beraber dezenfekte çalışması da ayrıca yapıldı. Heybeliada ve Burgazada'da bulunan at ahırlarının temizlik ve dezenfektasyon çalışmaları ise bugün başladı.

Vira Haber