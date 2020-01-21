Hayatı deniz olanlar Sea Talks'ta anlatacak!

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından Deniz Endüstrisini ve Denizciliği Geliştirme Derneği (DENTUR) iş birliği ve KOSGEB desteğiyle organize edilen 15. Uluslararası Deniz Araçları Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı - CNR Avrasya Boat Show, 22 Şubat - 1 Mart 2020 tarihlerinde CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde denizle bütünleşmek isteyen ziyaretçilerine kapılarını açıyor. Dünyanın merakla beklediği fuar, bu yıl Sea Talks etkinliği ile de katılımcıların dikkatini çekecek. Denizcilik sektörün her yönü ile ele alınacağı Sea Talks etkinliğinde aralarında Edhem Dirvana, Sir Chay Blyth, Tahsin Ceylan, Ayşe Aslı Başak, Hülya Güler, Doç. Dr. Burcu Özsoy ve Behzat Şahin'in de yer aldığı dünyaca ünlü isimler kendi alanlarına ilişkin keyifli sunumlar yapacaklar. Dünyaca ünlü isimler etkinlikte denizi, tutkularını ve yolculuklarını deniz severlerle paylaşacaklar.

Grand Prix'de Türk bayrağını dalgalandırdı

Büyük Türk denizcilerinden Prof. Dr. Süleyman Dirvana'nın oğlu olan denizci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Edhem Dirvana, etkinlikte yapacağı konuşmasında Türkiye'nin denizcilik potansiyelinin realize edilmesi için geliştirdiği projelerine dair bilgiler verecek. Sea Talks'un en dikkat çeken isimlerinden biri olan Edhem Dirvana, 2014 yılında başlayan Türkiye'nin ilk extreme yelken takımı ile uluslararası Grand Prix yarışlarında Türk bayrağını dalgalandıran dünyaca ünlü bir isim. Edhem Dirvana, etkinlikteki konuşmasında ayrıca denizciliğe merak saran katılımcılara ilginç tüyolar verecek.

Rüzgâra ve akıntıya karşı 292 gün kürek çekti

Sea Talks programının bir diğer konuğu ise 1966 yılında John Ridgeway ile birlikte Kuzey Atlantik boyunca 6 metrelik açık dory teknede 92 gün kasırgaya karşı kürek çeken Sir Chay Blyth. İngiliz Kraliyet Komutanı ve İngiliz Kraliyet Madalyası sahibi olan dünyaca ünlü yat kaptanı ve kürekçi Sir Chay Blyth, 292 gün boyunca hâkim rüzgârlara ve akıntılara karşı tekneyle dünyayı Doğu'dan Batı'ya dolaşan ilk denizci olarak tarihe geçti. Sir Chay Blyth, etkinlikteki konuşmasında deniz yolculuklarına ilişkin anılarını paylaşacak.

Dünya Denizlerinin Güçlü Kadınları

Konteyner ve dökme yük gemilerinde görev almış uzun yol kaptanları Ayşe Aslı Başak ve SheFarers Platform Kurucu Ortağı Hülya Güler ile Antartika'ya ilk bilim seferinin gerçekleştiren TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Burcu Özsoy da CNR Avrasya Boat Show kapsamında düzenlenecek Sea Talks etkinliğinin konuşmacıları arasında yer alıyor. Üç deniz tutkununun "Dünya Denizlerinin Güçlü Kadınları" başlıklı sunum gerçekleştireceği etkinlikte, ayrıca aktif gazeteciliği bıraktıktan sonra ailesiyle birlikte teknede yaşamaya başlayan Cibalikapı Balıkçısı'nın sahibi Behzat Şahin de bir konuşma yapacak.

Van Gölü'nün Sırları" belgeseli tanıtılacak

Sea Talks konuşmacıları arasında ilgi çeken bir diğer isim ise Tahsin Ceylan. Denizatı, Akdeniz Foku ve köpekbalıklarının ülkemiz denizlerindeki ilk çekimlerini gerçekleştiren Tahsin Ceylan, fotoğraf ve video dalında 100'ü aşkın ulusal ve uluslararası ödül sahibi. Sea Talks konuşmacısı Tahsin Ceylan, aynı zamanda fuarda "Ekolojisi ve diplerde barındırdığı uygarlıkların izleriyle; Van Gölü'nün Sırları" belgeselinin lansmanını gerçekleştirecek.

Türk fuarcılık sektörünün en prestijli fuarı CNR Avrasya Boat Show, bu yıl da birbirinden renkli etkinlikleriyle ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim yaşatacak. Seminer, deniz sohbetleri, film, kısa film ve belgesel gösterimlerini kaçırmamak için biletinizi şimdiden alın!

Vira Haber