Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği’nin (GYHİB), Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda organize ettiği ve artık geleneksel hale gelen “9. Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması” sonuçlandı. Kazanan yarışmacılar, bu yıl pandemi önlemleri nedeni ile dijital platformlar üzerinden canlı olarak yayınlanan törende ödüllerini aldı. 2012 yılından beri her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ve bu yıl temasının “Elektrikli Feribot Tasarımı” olarak belirlendiği yarışmaya 28 öğrenci 14 proje ile katıldı.

Yarışmanın ödül törenine Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Başaran Bayrak, GYHİB Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven, Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, Gemi Mühendisleri Odası Başkanı Salih Bostancı, Türk Loydu Başkanı Cem Melikoğlu ile GYHİB Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, törene canlı bağlantı ile katılarak, yarışma heyecanına ortak oldu.

GYHİB BAŞKANI CEM SEVEN: YARIŞMA İLE GENÇLERE İNOVASYON VE TASARIM KÜLTÜRÜNÜ AŞILAMAK İSTEDİK

Ödül töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven, yarışma ile hedeflerinin gençlere inovasyon ve tasarım kültürünü aşılamak olduğunu belirterek, “Ülkemizin, Norveç başta olmak üzere, Avrupa ülkelerine gerçekleştirdiği, çevreye duyarlı ve inovatif ürün olma özelliğine sahip ‘Elektrikli Feribotların’ yarışma konusu olması üniversitelerimizin sektörümüz ile olan etkileşimini artırıcı bir unsur olması açısından önemlidir” dedi.

Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışmalarının amacının bir rekabet ortamı yaratmaktan ziyade, sektöre yeni adım atan gençlerin gelişimlerine ve kariyerlerine katkıda bulunmak ve gençleri Türkiye gemi ve yat inşa sektörü ile buluşturmak olduğunun altını çizen Cem Seven, “İçinde bulunduğumuz salgın koşullarında dahi, elektrikli feribot gibi meşakkatli bir tasarım ortaya koymak için büyük bir emek harcayan tüm arkadaşlarımızı yarışma sonuçlarından bağımsız olarak, göstermiş oldukları cesaret, özveri ve mesleki dayanışma nedeni ile tebrik ediyorum. İnanıyorum ki, bu yarışma için hazırlamış olduğunuz projeler sizlere gelecekte sektörümüzde yer edinmek adına geçmişte olduğu gibi, önemli referanslar olacaktır” dedi.

ÖDÜL TÖRENİ BÜYÜK HEYECANA SAHNE OLDU

Yarışma jürisinin değerlendirmesi sonucu birinciliğe “Orkoz” isimli projesi ile Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri Onur Kiren, Alperen Kılıç, Oğuzhan Kıt; ikinciliğe “Akana” isimli projesi ile Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri Onurcan Baytok, Sare Nur Çıplakkaya, Alihan Uzun; üçüncülüğe “Breathe” isimli projesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri Bekir Kurt, Oğuzhan Hümmet, Ahmet Akülkü, Kemal Furkan Öztürk; Mansiyon ödülüne “Lotus” isimli projesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu Deniz Tahan; Gemi Mühendisleri Odası Özel Ödülü’ne “Fresh” isimli projesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencisi Can Taşkan; Türk Loydu Özel Ödülüne ise “Greenpass” isimli projesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi mezunu Abdulsamet Yoldaş layık görüldü.

Yarışmada dereceye giren tasarımcılardan birinciye 40 bin TL, ikinciye 20 bin TL, üçüncüye 10 bin TL, Gemi Mühendisleri Özel Ödülü, Türk Loydu Özel ödülü ve Mansiyon ödülü sahibine ise 5 bin TL ödül verildi.

Yarışmanın jürisinde Salih Bostancı (Gemi Mühendisleri Odası), Mehmet Aziz Göksel (Maltepe Üniversitesi), Bekir Şener (Yıldız Teknik Üniversitesi), Ahmet Dursun Alkan (Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu), Ercan Köse (KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi), İsmail Hakkı Helvacıoğlu (İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği), Ömer Belik (Piri Reis Üniversitesi Mühendislik Fakültesi), Necdet Salgür (Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği), Haluk Suntay (serbest tasarımcı), H. Bülent Şener (serbest tasarımcı), Tanju Kalaycıoğlu (serbest tasarımcı), Yusuf Turhan Soyaslan (Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği), Ercüment Kafalı (Yelkenli Gemide Eğitim Derneği), Mustafa İnsel (akademisyen), Cem Melikoğlu (Türk Loydu) yer aldı. Projeler inovasyon, sektöre katkısı, uygulanabilirlik, yerli katkı oranı, çevrecilik ve sunumun kalitesi kriterlerine göre değerlendirildi.

Töreninin sonunda, bir sonraki yarışmanın konusunun “12 metre altı tekne tasarımı” olduğu açıklandı.

Vira Haber