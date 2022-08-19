A-Live Platformu, Stevie Awards’tan 3 ve Brandon Hall’dan 2 Ödül Kazandı!

İnsan merkezli tasarım metodolojileri kullanılarak oluşturulan A-Live (Alive.arkas.com), 60’tan fazla ülkeden 3 bin 800’den fazla kurum ve yöneticinin yarıştığı Stevie Awards’ta, “Uluslararası İş Ödülleri” ve “En İyi İşveren Ödülleri” ana kategorilerinde 3 altın ödül aldı. A-Live, Uluslararası İş Ödülleri kategorisinde En İyi Öğrenme ve Gelişim Web Sitesi ile En İyi Öğrenme ve Gelişim Mobil Platformu/Aplikasyonu altın ödülünün sahibi oldu. En İyi İşveren Ödülleri kategorisinde yapılan başvuru ise A-Live’a, En İyi Sosyal Etkileşimli Öğrenme Platformu alanında altın ödül getirdi.

Öğrenme araçlarını çalışanların ihtiyaçlarıyla şirketin iş hedefleri arasında ortak bir paydada konumlandırarak geliştiren Arkas Akademi, Arkas çalışanlarının tüm öğrenme deneyiminin desteklenmesine büyük önem veriyor. A-Live, bilginin ihtiyaç duyulduğu an, hızla, kişiler arası transferine olanak tanıyor. Stratejik bir öneme sahip olan bu metot, işle birlikte sosyal öğrenmeyi kolaylaştırıyor. Sosyal ağlardaki gibi bir Newsfeed ortamı oluşturan Arkas Akademi, bu platformla çalışanların, iş alanları veya kişisel gelişimle alakalı video, yazı gibi içerikler paylaşmalarına ve yorum, beğeni yapabilmelerine imkân sunuyor. Bu da kurum içinde “öğrenen ve paylaşan organizasyon” kültürünün oluşmasını sağlıyor.

Uluslararası prestije sahip Stevie Ödülleri 2002 yılından beri, iş dünyasında kazanılan başarıların ve kuruluşların topluma sağladığı katkıların ödüllendirilmesi, bunların uluslararası platformlarda duyurulması amacıyla düzenlenerek veriliyor. Her sene farklı jüri üyelerinin yer aldığı yarışmada, ödül alacak kurum ve yöneticileri 200’den fazla dünya çapındaki profesyonel yönetici değerlendiriyor. Dünya çapındaki organizasyonda yarışan kurumlar; pazarlama, insan kaynakları, müşteri hizmetleri, bilgi sistemleri, yönetim ve işletme performansı gibi pek çok kategoride değerlendiriliyor. Arkas Akademi daha önce de farklı projeleriyle Stevie Awards’tan 17 ödül kazanmıştı.

İki Ödül de Brandon Hall’dan…

Dünyanın en prestijli araştırma ve analiz şirketlerinden olan Brandon Hall Group tarafından düzenlenen Mükemmellik Ödülleri (Excellence Awards) de sahiplerini buldu. Arkas Akademi, “En Gelişmiş Öğrenme Teknolojisi Ödülü”nde altın ve “En İyi Sosyal Etkileşimli Öğrenme Ödülü”nde ise gümüş ödülün sahibi oldu. 30 yıldır kurumsal firmalara eğitim teknolojileri konusunda danışmanlık hizmeti veren Brandon Hall, dünya çapındaki 10 bin müşterisinin eğitim stratejilerini yönlendiriyor. Brandon Hall, kendi kulvarında dünyanın en saygın kuruluşlarından biri olarak tanınıyor.