ABD Donanması, Soğuk Savaş'tan bu yana en kötü durumda

ABD Donanması'ndaki uçak gemisi grubunun intikal hızının son 25 yılın en düşük seviyesine gerilediğini yazan Amerikan haber sitesi Business Insider, bakım ve onarım sorunları nedeniyle 2018 yılındaki operasyonlarda uçak gemilerinin yalnızca yüzde 15'inin kullanılabildiğini belirtti.

ABD uluslararası arenadaki gelişmeler nedeniyle Rusya ve Çin'e karşı koyma planları yaparken Business Insider, hükümetin raporuna dayandırdığı haberinde ABD Donanması'nın mevcut durumunu gözler önüne serdi.

Uçak gemilerinin intikal hızının son 25 yılın en alt seviyesinde olduğunu ve 2018 yılında uçak gemilerinin yalnızca yüzde 15'inin kullanıldığına dikkat çeken site, bu göstergelerin ABD Donanması'nın Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana elde ettiği en düşük değerler olduğunu vurguladı.

'UÇAK GEMİLERİ 1300 GÜN BOŞTA KALDI'

ABD uçak gemilerindeki potansiyel sorunların belirtilerinin birkaç yıl önce ortaya çıktığını kaydeden Business Insider, "2000-2016 yılları arasında bakım ve onarımlardaki gecikmeler nedeniyle uçak gemileri 1300 gün boşta kaldı" ifadesini kullandı.

'SUPER HORNETLERİN YARISINDAN FAZLA SAVAŞA HAZIR DEĞİL'

Bu arada site, ABD Donanması'ndaki ana savaş uçağı kategorisinde yer alan Boeing F/A-18E/F Super Hornet tipi savaş uçaklarının yarısından fazlasının savaşa hazır durumda olmadığının altını çizdi. Site, donanmanın F35'leri uçak filosuna dahil etmeyi planlandığını ancak Super Hornetlerin şu anda ana unsur olmaya devam ettiği belirtti.

'11 EYLÜL'DEN SONRA POLİTİKA NEDENİYLE AĞIR BEDEL ÖDENİYOR'

Donanma yetkililerine göre mevcut sorunun temelinde 11 Eylül saldırılarından sonra filonun dünya genelinde çok fazla sayıda operasyona katılması yatıyor. Yetkililer, ABD hükümetinin 11 Eylül'den sonra savaş gemilerinin aşırı derecede kullanılması yüzünden bugün ağır bir bedel ödediğini vurguladı.

'RUSYA VE ÇİN ATAĞA KALKABİLİR'

Diğer taraftan Business Insider, ABD Donanması'ndaki durumun Rusya ve Çin'in donanma güçlerini ciddi şekilde geliştirmesine imkan sunacağının altını çizdi.

NI, ABD HAVA KUVVETLERİ'NİN ZOR DURUMDA OLDUĞUNU YAZMIŞTI

ABD ordusundaki durum, yalnızca donanmanın mevcut seviyesi açısından alarm vermiyor.

Geçen hafta National Interest'te (NI) yayınlanan bir analizde ABD Hava Kuvvetleri'nin görev yoğunluğu, teknik sorunlar ve yetişmiş personel eksikliği nedeniyle gelecekteki olası çatışmaların koşullarını karşılamadığı belirtilmişti.

National Interest, ABD merkezli RAND Corporation düşünce kuruluşunun ve ABD Sayıştayı'nın analizlerine dayandırdığı haberinde ABD Hava Kuvvetleri'nin gelecekte yaşanacak olası çatışmalarda zor duruma düşeceğini vurgulamıştı.

Vira Haber