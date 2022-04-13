ABD ile Japonya'dan Doğu Denizi'nde ortak tatbikat

Japon kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, ABD'nin 7. Filo'su, MSDF ile Doğu Denizi'nde tatbikat yaptı.

Tatbikata 7. Filo'dan nükleer güce sahip USS Abraham Lincoln ve güdümlü roket kruvazörleri ile MSDF destroyerleri JS Kongo ile JS Inazuma katıldı.

"Konvansiyonel caydırıcılığın güvenilirliğinin geliştirilmesi" hedeflenen tatbikatla "Serbest ve Açık Hint-Pasifik'in korunması için ABD'nin müttefik ve partnerlerine yönelik taahhüdünün" sağlanmasının amaçlandığı bildirildi.

7. Filo'nun Twitter hesabından, donanma unsurlarının seyir halinde olduğu bir video paylaşıldı.

Ortak tatbikatların, bu hafta, kurucusu Kim Il Sung'un 110. yaş günü kapsamında "halkı motive etmek amacıyla" füze denemeleri yapması beklenen Kuzey Kore'ye yönelik uyarı niteliği taşıdığı kaydedildi.