ABD Karadeniz'e bir destroyer gönderdi

ABD Deniz Kuvvetleri Altıncı Filosu'na ait USS Donald Cook destroyeri gece yarısı İstanbul Boğazından geçerek Karadeniz'e girdi. Rusya yaptığı açıklamada, 56 ile 96 Tomahawk seyir füzesi bulundurduğu tahmin edilen USS Donald Cook destroyerini izlemeye başladığını bildirdi.

ABD Deniz Kuvvetleri Altıncı Filosu'na ait USS Donald Cook destroyeri bu gece İstanbul Boğazı'ndan geçti. Karadeniz'e doğru hareket eden destroyerin görüntülerini ABD Deniz Kuvvetleri Avrupa-Afrika / ABD 6. Filo'nun Twitter hesabından paylaşıldı.

Rusya ile Ukrayna arasında geçen aylarda yaşanan gemi krizi sonrasında bu sabaha karşı İstanbul Boğazı'ndan ABD'ye ait bir destroyer geçti. Karadeniz'e doğru ilerleyen USS Donald Cook isimli destroyer hakkında ilk açıklama yapıldı. Gemi, sabaha karşı TSİ 01:56'da boğazdan geçti.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Geminin kaptanı Matthew J. Powell, destroyerin Karadeniz'deki görevinin bölgede güvenliği sağlamak olduğunu ve bu amaç doğrultusunda birlikte çalışabilirliği göstermek olduğunu açıkladı. Fakat Powell'ın bu açıklamalarının ardından Rusya'dan bir açıklama geldi. Rusya Ulusal Savunma Yönetimi Merkezi, Karadeniz Filosu gemilerinin 56 ile 96 Tomahawk seyir füzesi bulundurduğu tahmin edilen USS Donald Cook destroyerini izlemeye başladığını bildirdi.

Vira Haber