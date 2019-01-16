Yunanistan FSRU projesini erteledi

Yunan Gastrade irketi, Yunanistan'ın ilk FSRU'sunun teslimat zamanını altı aya kadar geri çekti. Şirket yetkilileri “FSRU'yu teslim etmek için daha fazla zaman” vermek için 2020'nin sonundan 2021'in ikinci çeyreğine ertelediklerini açıkladı.

Yıllık 5.5 milyar cbm'lik proje, bir denizaşırı FSRU, bir demirleme ve doğal gazın Yunanistan Ulusal Doğal Gaz İletim Sistemine (NNGTS) teslim edileceği bir deniz altı ve deniz kenarı gaz iletim boru hattı sistemini içeriyor.

FSRU, kuzey doğu Yunanistan'ın Dedeağaç kasabasının 17.6 km güneybatısında, Trakya Denizi’nde 10 km açık denizde konuşlandırılacak.

Proje, Avrupa Birliği ortak çıkar projeleri (PCI) listesine dahil edilirken, kamu kaynaklarından olası ortak finansman ile kendi kaynaklarından finanse edilmesi bekleniyor.

Vira Haber