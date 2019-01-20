Boot Düsseldorf Fuarı kapılarını açtı

Toplam 73 ülkeden iki bin ayrı şirket katıldığı ve 19 Ocak'ta başlayan fuar, 27 Ocak 2019 tarihlerine kadar ziyaret edebilecek.

15 ayrı salonda sergilenen teknelere, fuarın ilk gününde ziyaretçiler yoğun ilgi gösterirken, teknelerin yani sıra dalgıç ve su sporları da, düzenlenen farklı programlarla tanıtıldı. Ayrıca su sporları için özel aksesuarlar ve kıyafetler de fuar alanında yerini aldı.

TÜRKİYE'DEN DEV STANT

Türkiye Deniz Ticaret Odası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın organizasyonuyla Türkiye'den otuz ayrı şirket fuara katılırken, fuarda Türkiye standını temsil eden T.C. Berlin Kültür ve tanıtma Müşavirliği'nden Hüseyin Gazi Coşan şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bakanlık olarak yedisi dalgıçlar bölümünde olmak üzere 30 şirketle fuara katıldık. Fuar meslek ve teknik bir fuar olduğu için Türkiye standını Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Deniz Ticaret Odası birlikte düzenlendi. Kıyılarımızda güzel marinalarımız var, daha çok yat, daha çok turist, bununla beraber üst düzey gelirli turist bekliyoruz. Rakamlar bu anlamda bu yıl çok iyi. Almanya'da rezervasyonlar yüzde 123 artmış durumda, bu da bizim için olumlu."

2019 TURİZMDE İYİ BİR YIL OLACAK

Antalya Deniz Ticaret Odası Şube Başkanı Ahmet Çetin ise, söz konusu ilginin Türkiye'nin turizm sektörüne de katkısı olabileceğini belirtti ve ekledi:

"Fuar çok iyi başladı, katılım oldukça yoğun. Antalya şubesi olarak 13'üncü ve üçüncü salonda ülkemizi temsil ediyoruz. İlk gün gördüğümüz yoğun ilgi, bizleri çok mutlu etti.

"Türkiye'ye, özellikle kıyılarımıza, bu fuarın büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Ege ve Akdeniz'de mavi tur ve yatçılık çok gelişmiş vaziyette, Almanya ile yaşanan siyasi kriz dolayısıyla son bir iki yıl sönük geçti fakat 2019 sezonun çok iyi geçeceğini ümit ediyorum."

Kaş'ın tanıtımı yapılıyor

Antalya'nın Kaş ilçesi Almanya'nın Düsseldorf şehrinde bu yıl 50'ncisi düzenlenen Düsseldorf Bot ve Denizcilik Fuarı'nda temsil ediliyor.

Dünyanın en büyük denizcilik fuarı olan Düsseldorf Bot ve Denizcilik Fuarı'na katılan Kaş Setur Marina Müdürü Tuncay Özses ile Boot Trip Turkey Yatçılık sahibi Ergun Dündar, Kaş'ı temsil ediyor. Türkiye standında Kaş'ın tanıtımını yapan Kaşlılar, standa gelenlere nazar boncuklu anahtarlık ve broşürler hediye edilirken, Türk lokumu ikram ediliyor. Kaş, Kekova ve Kalkan'ı tanıtan film gösteriminin yanı sıra dalış turizmi anlatılıyor ve haftalık mavi yolculuk ve günübirlik Kekova turu satılıyor.

9 gün sürecek fuarda Kaş'ın tanıtımını yapan turizmci Ergun Dündar, "Bu fuar deniz turizmi için çok önemli. Bu alandaki dünyanın en büyük fuarı. Kaş'ı elimizden geldiğince tanıtıyoruz. Bu fuarda Kaş kurumsal olarak temsil edilmeli. Ne yazık temsil edilmiyor. Daha çok tanıtımı yapılmalı. Çünkü Kaş dalış ve deniz turizminde dünyada bir marka. Kekova bir dünya cenneti markası. Bu markanın değerini artırmanın, daha çok yabancı turisti Kaş'a getirmenin yolu tanıtımdan geçiyor. Biz kişisel olarak buna katkı sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

BootDüsseldorf’a özel hazırlan ve son yıllarda Türk denizciliğini başarıyla temsil eden bir marka olan Deniz Ticareti Dergisi editörleri ViraHaber aracılığıyla fuardan geçtiği haberlerle okuyucularını anında haberdar etmeye devam edecek.

Vira Haber