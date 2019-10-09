ABD, Kuzey Kore gemisini sattı

ABD, 5 ay önce yaptırım ihlaliyle el koyduğu Wise Inest isimli Kuzey Kore gemisini Samoa Adaları’ndaki bir limanda satıldığını duyurdu.

ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı, 5 ay önce yaptırımları ihlalleri sonucunda el konulan "Wise Inest" isimli Kuzey Kore kargo gemisinin Samoa Adaları'ndaki Pago Pago limanında satıldığını açıkladı.

"Wise Inest" kargo gemisi, geçen Mayıs ayında ABD yaptırımlarına uymadığı için alıkonulmuştu. Gemi, Güney Pasifik'teki ABD topraklarının bir parçası olan Samoa Adaları’na çekilmişti.

ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı, geminin ABD Adalet Bakanlığı soruşturmasının ardından Federal Mahkeme tarafından satıldığını söyledi.

Washington’un Pyongyang'a (Kuzey Kore’nin başkenti) karşı ilk kez böyle bir hareket yaptığı açıklandı.

Kuzey Kore, geminin serbest bırakılması konusunda ABD’yi defalarca uyarmıştı.

Gemi, 2018'de Endonezya tarafından büyük miktarda kömür taşırken yakalanmıştı.

Vira Haber