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ABD’de nükleer sızıntı!

ABD’de nükleer sızıntı!

ABD’nin Güney Karolina Eyaleti’ndeki bir nükleer santralden radyoaktif uranyumun sızdığı duyuruldu.

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Amerikan AP haber ajansı, Güney Karolina Eyaleti’ndeki bir nükleer santralde sızıntı olduğunu bildirdi.

Habere göre, nükleer santralin zemininden radyoaktif uranyum sızdı ve bu olay 12 Temmuz’da fark edildi.

Yetkililer, su kaynaklarının tehdit altında olduğunu düşünmediklerini ifade etti.

Vira Haber

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