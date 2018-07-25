ABD’de nükleer sızıntı!

Amerikan AP haber ajansı, Güney Karolina Eyaleti’ndeki bir nükleer santralde sızıntı olduğunu bildirdi.

Habere göre, nükleer santralin zemininden radyoaktif uranyum sızdı ve bu olay 12 Temmuz’da fark edildi.

Yetkililer, su kaynaklarının tehdit altında olduğunu düşünmediklerini ifade etti.

Vira Haber