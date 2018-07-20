ABD’de tekne battı: 11 ölü, 7 yaralı

Yetkililer, Missouri’deki bir gölde seyreden bir teknenin şiddetli fırtına dolayısıyla battığını açıkladı. Teknede 31 kişinin bulunduğu açıklandı.

Bölgeye çok sayıda dalgıç ekipleri gönderilirken, 11 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 7 kişinin de yaralandığı açıklandı. Yetkililer Table Rock isimli gölde meydana gelen olayla ilgili çalışmalara devam edilirken çalışmalar sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.

Görgü tanıkları iki yolcu teknesinin yan yana çarpışarak gittiğini ve burada yaşanan sürtüşmeden dolayı gemilerden birinin alabora olduğunu aktardı. Teknelerin amfibi olduğu yani hem deniz hem de karada ilerleme özelliğine sahip olduğu belirtildi.

Vira Haber