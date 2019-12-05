ABD'deki Pearl Harbor Tersanesi'nde silahlı saldırı

ABD basınında yer alan haberlere göre, Hawaii eyaletindeki Pearl Harbor-Hickam Üssü'ndeki tersanede silahlı saldırı yaşandı.

Saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğu belirtilirken, 3 sivilin yaralandığı, 2'sinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Silahlı saldırganın ABD'li bir denizci olduğu ve saldırının ardından silahla yaşamına son verdiği kaydedildi.

Olayın ardından bir süre kapatılan tersanenin ise yeniden çalışmaya başladığı vurgulandı.

Saldırı 7 Aralık 1941′deki Pearl Pearl’a düzenlenen Japon saldırısının 78. yıldönümünden sadece üç gün önce gerçekleşti.

Vira Haber