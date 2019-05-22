ABD’den Kuzey Akım 2’ye yaptırım tehdidi

ABD Enerji Bakanı Rick Perry, Kuzey Akım 2 boru hattı projesine yakın zamanda yaptırım uygulayacaklarını söyledi.

Ukrayna’nın yeni devlet başkanı Vladimir Zelenskiy’in göreve başlama töreni için Kiev’de bulunan ABD’li bakan, ülkesinin Kuzey Akım 2 projesine karşı çıkmaya devam ettiğini söyledi.

Perry yakın zamanda ABD Senatosu’nun bu projeye katılan şirketlere yaptırım getiren bir yasa geçireceğini, yasanın Temsilciler Meclisi’nde onaylandıktan sonra ABD Başkanı Trump tarafından imzalanacağını söyledi.

ABD ve Ukrayna Rus doğalgazını Baltık Denizi üzerinden doğrudan Almanya’ya taşıyacak olan Kuzey Akım 2 boru hattının inşasına karşı çıkıyor.

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov ise Perry’nin yaptırım açıklamasına yanıt verdi. Kuzey Akım 2’nin geniş bir ölçekte yürütülen uluslararası bir proje olduğunu ifade eden Peskov, projenin tamamlanacağına güvenin tam olduğunu söyledi.

Bir gazetecinin ABD’nin yaptırım açıklamasıyla ilgili sorusuna yanıt veren Peskov, "Bu yalnızca bizim için değil birçok AB ülkesi için de kabul edilemez" dedi.

Kuzey Akım 2’nin büyük şirketlerin katıldığı uluslararası bir proje olduğunu ve hızla ilerlediğini kaydeden Peskov, projenin “enerji güvenliğinin sağlanması konusunda Avrupa’nın çıkarlarıyla örtüştüğü, başta Almanya olmak üzere Avrupalı üreticilerin çıkarlarına olduğu ve siyasetle bir ilgisi olmadığı” değerlendirmesini yaptı.

Vira Haber