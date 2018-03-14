ABD'li bilim insanları buzkıran gemisi kurtardı

Arjantin Silahlı Kuvvetleri, Antartika'da mahsur kalan 5 buzul bilimcisinin, ARA Almirante Irizar isimli buzkıran gemisi sayesinde kurtarıldığını ve sağlık durumlarının oldukça iyi olduğunu bildirdi.

ABD'nin Laurence M. Gould adlı buzkıran gemisinin, yoğun buz alanında ilerleyemediği için Arjantin’den yardım talebinde bulunuldu.

Arjantin buzkıran gemisi, cumartesi günü, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere, Joinville Adası yakınına demir attı.

Bilim insanları ve 400 kiloluk yük, pazar günü, iki buçuk saat içerisinde, gemiden havalanan helikopter yardımıyla, Arjantin Güvenlik Bakanlığı ile yürütülen ortak çalışma çerçevesinde kurtarıldı.

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilim Vakfı, kurtarılanların Şili'nin Punta Arenas şehrine dönmek üzere, Laurence M. Gould adlı ABD gemisine nakledildiğini açıkladı.

Vira Haber