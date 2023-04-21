Abdülvahit Şimşek 'den Ramazan Bayramı Mesajı

Kıymetli dostlarım,

Milletçe çok zor günler geçirdik. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem felaketlerinde canlarımızı kaybettik. Ülkece yasa boğulduk. Ancak biliyoruz ki; birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk yoktur. Bu acılı günleri de el ele vererek geride bırakacağız. Kalplerimiz ve gönüllerimiz hep bir olacak.

Bir mübarek Ramazan Ay'ını daha geride bırakarak, bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Yüce Allah'tan, mübarek Ramazan Bayramı’nın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için daha güzel yarınlara vesile olmasını, barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, tüm sektör paydaşlarımızın mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum.

Sizlere ayrıca milli enerjide bağımsızlığa giden yolun en önemli adımlarından biri olan yerli doğalgazımızın karaya çıkarılacağı Filyos Limanı’ndan çifte bayram mesajı iletmenin de mutluluğunu yaşıyorum.

Uzun zamandır hizmet verdiğimiz Filyos Limanı’nda Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında yaşanacak ve geleceğe daha umutlu bakmamızı sağlayacak bu tarihi ana şahsım ve ekibimle birlikte şahit olmaktan dolayı büyük bir gurur yaşıyoruz.

Bu vesileyle başta, enerjideki bağımsızlığımızı yarınlara taşımak için sevdiklerinden uzak gece gündüz demeden emek veren ve şüphesiz saygıyı fazlasıyla hak eden Türkiye Petrolleri A.O Yönetim Kurulu Başkanı Melih Han Bilgin ve çok değerli ekibi olmak üzere bu dev projede emeği geçen herkese minnettar olduğumuzu belirtmek isterim. Yüce Allah ikinci ve üçüncü fazların sonunu görmeyi de nasip eylesin…

Abdülvahit Şimşek

AVS Yönetim Kurulu Başkanı





Vira Haber