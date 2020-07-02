AB'nin Turizm Kararına DTO İzmir Şubesi'nden Tepki

Video konferans üzerinden yapılan İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı’nda konuşan Yalavaç, “AB’nin, ABD, Brezilya, Rusya ve Hindistan gibi Kovid-19 küresel salgınıyla mücadelede başarısız olan ülkelerle Türkiye’yi bir tutması ve yasakları devam ettirmesi tam anlamıyla ikiyüzlülüktür. Türkiye Cumhuriyeti olarak Kovid-19 ile mücadelede zamanında aldığımız doğru tedbirler, sağlık sistemimizin gücü ve salgını kontrol altına alma konusunda gösterdiğimiz başarı ortadadır. AB’nin aldığı kararlar tamamen ekonomik korkularla alınmış kararlardır” dedi.

Başta deniz turizmi tesisleri ve deniz araçları olmak üzere tüm turizm tesislerinde ve turistik yörelerde gerekli tüm hijyen tedbirlerinin alındığını ve kontrollerin yapıldığını ifade eden Yalavaç, sağlıklı ve güvenli turizmin adresinin Türkiye olduğunu söyledi. Yalavaç, “Yurtdışından gelecek misafirlerimizin Ege kıyılarında tatili ne kadar çok özlediğini biliyoruz. Avrupa Birliği’nin bu yanlış karardan en kısa sürede vazgeçmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Vira Haber