Aliağa'da Koronavirüs Nedeniyle Denizcilik ve Kabotaj Bayramı İçin Sade Tören

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kutlamada Koronavirüs tedbirlerine uyuldu. Davetliler maske takıp sosyal mesafeye dikkat etti. Kutlamaya İzmir Vali Yardımcısı ve Aliağa Kaymakam Vekili Fatih Kızıltoprak, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Liman Başkanı Ahmet Apak, Aliağa Garnizon Komutan vekili Murat Güllü, Aliağa Sahil Güvenlik Komutanı Özgür Acar, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şube Başkanı Adem Şimşek, Aliağa Ticaret Odası Başkanı Ömer Ertürk, Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Yiyitalp, MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir, CHP Aliağa İlçe Başkanı Özlem Şan Oğuzhan , İYİ Parti Aliağa İlçe Başkanı Yavuz Adar ve AK Parti meclis üyeleri katılım sağladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra protokol üyeleri denize açılarak hazırlanan çelengi deniz şehitleri anısına Aliağa Körfezine bıraktı. Denize çelenk bırakılmasının ardından kutlama son buldu.

Denizde bulunan römorkörler tarafından su gösterisi gerçekleştirildi.

Vira Haber