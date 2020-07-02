Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha: Antalya Ukraynalıların İkinci Evi

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile makamında görüştü.

GÜVENLİ TURİZM İÇİN DOĞRU YER ANTALYA

Antalya'nın güvenli turizm olma özelliğine vurgu yapan Sybiha yaptığı açıklamada, "Görüyoruz ki Ukrayna'dan ziyaretler iyi şekilde başladı. Güvenli turizm için Antalya'da ciddi hazırlıklar var, bunu bir turist gibi gezerek kendi gözlerimizle görme fırsatı bulduk." diye konuştu.

UKRAYNALILAR İÇİN ANTALYA İKİNCİ EV

Sybiha ayrıca, "Kentinizde çok fazla Ukraynalılar yaşıyor ve dernekler de kurmuş durumdalar. Burada yaşayan Ukraynalılar burayı ikinci evleri gibi görüyor. Bu güvenliği sağladığınız için teşekkür ederiz. Biz de kente ziyarete gelen ve burada yaşayan Ukraynalıların bütün kurallara uymasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

ANTALYA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Şehrimizdeki oteller en ince ayrıntısına kadar pandeminin tüm kurallarına uyuyor, gerekli bütün denetimler aralıksız devam ediyor. Bütün tedbirlerimiz, önlemlerimizi aldık. Herkesi kentimize bekliyoruz, Antalya olarak hazırız ve iddialıyız." dedi.

Vira Haber