İMEAK DTO Temmuz Ayı Meclis ToplantısI - CANLI YAYIN
İMEAK DTO Temmuz Ayı Meclis Toplantısını canlı bir şekilde Vira Haber'den izleyebilirsiniz.
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İMEAK Deniz Ticaret Odası Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı ve Denizci Millet, Denizci Ülke Fikir ve Proje Yarışması Ödül Töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımlarıyla Piri Reis Üniversitesi'nde gerçekleştiriliyor.
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Etiketler : Deniz Ticaret Odası, Deniz, Denizcilik, Adil Karaismailoğlu
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