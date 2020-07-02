ÇEŞME MARİNA’DAN BİR İLK DAHA!
Yeniliklerde öncü Çeşme Marina, bir ilki daha gerçekleştirdi.
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Yat Turizmi sektöründe çalışan ve işverenlerin tek bir noktada buluşmasını sağlayacak olan Tayfa Portalı hizmete açıldı.
Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan, ‘’Marinalar Tekne sahipleri ile yat tayfası arasında köprü vazifesi görüyor. Yarattığımız portal ile personel arayan tekne sahipleri ve yatlarda iş arayan personeli en kolay ve hızlı şekilde buluşturuyoruz. Herkese hayırlı olsun’’ dedi.
*Çeşme Marina Tayfa Portalı’na https://scout.cesmemarina.com.tr/ adresinden kolaylıkla ulaşıp kaydolabilirsiniz.
Vira Haber
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Etiketler : Çeşme Marina, Marina, Can Akaltın
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