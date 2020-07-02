SANMAR'dan Römorkör Üretimiyle İlgili Önemli Karar

Türkiye’nin uluslararası arenada römorkör üreticisi olan SANMAR, şimdiye dek 31 adet inşa ettiği Sanmar, 26 adet inşa ettiği Doğançay ve 20 adet inşa ettiği Ulupınar serilerinin üretimini bitirmeye karar verdi.

Sanmar bu römorkör serilerinin yerine daha modern ve daha güçlü olan Yeniçay, Bozçay ve Sırapınar serisi römorkörleri üreteceklerini açıkladı.

SANMAR yaptığı açıklamada, “İlk römorkör tasarımlarının önemini başarısının ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz ve kutluyoruz ancak, geçmişin geleceğe yol açması gerekliliğine inanıyoruz.” denildi.

YENİ TALEPLERE GÖRE OPTİMİZE EDİLMİŞ

Yapılan açıklamaya göre SANMAR, modern güç, performans, manevra kabiliyeti ve güvenilirlik talepleri için optimize edilmiş yeni römorkör tiplerini üretmeye devam edecek.

YENİ SERİ YENİÇAY HAKKINDA

Yeni tasarım kompakt römorkörlerden modern ve yüksek performanslı Yeniçay serisi ile ilgili yapılan bilgilendirmede; “(RAscal 1800), Z-tahrikli ve daha küçük gemi manevrasındaki zorluklara çözüm getirmek için Robert Allan Ltd. tarafından geliştirildi. 12 numaralı Yeniçay römorkörünün, tüm çalışma modlarında sınıfının en iyi hidrodinamik, manevra kabiliyeti ve denge sağlamak için önceden başarılı olmuş çeşitli römorkör tasarımlarına dikkate alınarak geliştirildi.” denildi.

BOZÇAY LİMAN ÇALIŞMA GÖREVLERİ İÇİN İDEAL

Diğer bir römorkör serisi olan Bozçay ile ilgili bilgilendirmede; “(RApport 1900SX), genel liman ve kıyısal yedekleme ve çalışma görevleri için ideal, güvenli, sağlam bir römorkör. İnşa kalitesi ve denge bakımından için tüm uluslararası sınıflandırma standartlarını karşılıyor.” ifadeleri kullanıldı.

SIRAPINAR, BOĞACAY SERİSİNİN BAŞARISI ÜZERİNE İNŞA EDİLDİ

Bir diğer römorkör serisi Sırapınar ise ilgili yapılan bilgilendirmede “(RAmparts 220) yüksek standartlarda makine otomasyonu ile tasarlandı. Bu römorkör serisinin, yine bir Robert Allan Limited tasarımı olan, SANMAR’ın 40’tan fazla sayıda inşa ettiği 60-75 tonluk baba Boğacay serisinin olağanüstü başarısı üzerine inşa edildiği biliniyor. Sırapınar, Boğaçay’a en yakın römorkör olup ondan 2 metre daha kısa ve genişliği 0.4 metre daha az. Talebe göre seçilen ana makine ve tahrik sistemine bağlı olarak, Sırapınar sınıfı 60 tona kadar çekme sağlayabilse de bugüne kadar teslim edilen çoğunluk 50 ton çekme gücüne sahip olacak şekilde donatıldı.

Şimdiye kadar teslim edilen bu 18 numaralı tasarımın mevcut örnekleri, genel tasarımları ve özellikle manevra, denizcilik ve istikrar performanslarından ötürü büyük beğeni topladı ve şu anda bunlardan biri İstanbul’daki Sanmar Tuzla tesisinde hâli hazırda yapım aşamasında.” denildi.

Vira Haber