UZMAR'dan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Töreni

Türkiye’nin karasuları ve limanları arasında deniz taşımacılığı haklarını yabancıların kontrolünden kurtararak, bu hakları yalnızca Türk gemi ve vatandaşlarına tanıyan Kabotaj Kanunu'nun 94. yıl dönümü UZMAR Nemrut, Ambarlı ve İskenderun istasyonlarında kutlandı. İskenderun'da yapılan törende Altuğ-2 römorkörü protokolü ağırladı.

TÖRENDE KİMLER VARDI?

İskenderun Liman Başkanı Hüseyin Demir, Kaymakam İskender Yöndem, Belediye Başkanı Fatih Toysal, İskenderun Deniz Ticaret Odası YK Başkanı Kemal Kutlu, İskenderun Sahil Güvenlik Komutanı Oğuz Emre çiçek, Garnizon Komutanı M.Serkan Özgür, İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, Jandarma Alay Komutanı Kemal Köseoğlu, DTO Meclis Başkanı Adnan Yener ve DTO YK Üyesi Ümit Özdemir Altuğ 2 römorköründe bayramı kutladılar.

"HİZMETLERİMİZLE VAR OLMANIN HAKLI GURURUNU YAŞIYORUZ"

UZMAR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Noyan Altuğ, “Kabotaj Kanunu'nun 94. yıl dönümünde, kendi limanlarımızda, kendi denizlerimizde, kendi yaptığımız gemilerle yıllardır verdiğimiz hizmetlerimizle var olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren ve 8 bin 337 kilometre uzunluğundaki kıyılarımızda her türlü ticari ve sivil faaliyeti yapmamıza imkan veren Kabotaj Kanununu ile egemenlik ve bağımsızlığımız ilan edilmiştir. Bizler de bunun idraki ile çalışmalarımıza devam ediyoruz.” şeklindeki mesajıyla tüm denizcilik camiasının bayramını kutladı.