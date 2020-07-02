TCG Anadolu’dan Yeni Gelişme

Sedef Tersanesi’nin inşa ettiği TCG Anadolu geçen sene denize indirilmişti. TCG Anadolu, ana tahrik ve sevk sistem entegrasyonunun tamamlanmasının ardından, liman test hazırlıkları için kendisi için hazırlanmış cep rıhtımına alınmıştı.

Sedef Tersanesi, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla TCG Anadolu’nun liman test hazırlıklarının başladığını duyurdu. TCG Anadolu’nun işçi ve mühendislerle birlikte fotoğrafının yer aldığı paylaşımda, “”01 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu kapsamında milli bayram ilan edilen Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 94. yılında; tersanemizde inşası devam eden Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi ANADOLU (L-400)’nun ilk Liman Kabul Testlerinin başlaması anısına…” denildi.

Vira Haber