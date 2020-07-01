Fotoğraflarla Türkiye’nin Dört Yanından Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlamaları

Türkiye’nin karasuları ve limanları arasında deniz taşımacılığı haklarını yabancıların kontrolünden kurtararak, bu hakları yalnızca Türk gemi ve vatandaşlarına tanıyan Kabotaj Kanunu'nun 94. yıl dönümü tüm yurtta kutlandı. İşte ülkemizin dört bir tarafından tören fotoğrafları…

1-ANTALYA

2-BALIKESİR

3-BURSA

4-ÇANAKKALE

5-İSTANBUL

6-İZMİR

7-MUĞLA

8-SİNOP

9-YALOVA

10-ZONGULDAK

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