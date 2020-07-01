İstanbul30 °C

  1. HABERLER

  2. SEKTÖRDEN

  3. Fotoğraflarla Türkiye’nin Dört Yanından Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlamaları
Fotoğraflarla Türkiye’nin Dört Yanından Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlamaları

Fotoğraflarla Türkiye’nin Dört Yanından Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlamaları

İlk defa 1 Temmuz 1926 yılında ilan edilen Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, gemi işletmeciliğini desteklemek ve kabotaj hakkının elde edilişini kutlamak için her yıl 1 Temmuz'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

A+A-

Türkiye’nin karasuları ve limanları arasında deniz taşımacılığı haklarını yabancıların kontrolünden kurtararak, bu hakları yalnızca Türk gemi ve vatandaşlarına tanıyan Kabotaj Kanunu'nun 94. yıl dönümü tüm yurtta kutlandı. İşte ülkemizin dört bir tarafından tören fotoğrafları…

1-ANTALYA

antalya-004.jpg

 

2-BALIKESİR

balikesir.jpg

 

3-BURSA

bursa-001.jpg

 

4-ÇANAKKALE

canakkale-004.jpg

 

5-İSTANBUL

istanbul-005.jpg

 

6-İZMİR

izmir-006.jpg

 

7-MUĞLA

mugla-001.jpg

 

8-SİNOP

sinop-002.jpg

 

9-YALOVA

yalova-001.jpg

 

10-ZONGULDAK

zonguldak-001.jpg

Vira Haber

Bu haber toplam 97 defa okunmuştur
Etiketler : , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.