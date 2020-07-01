Fotoğraflarla Türkiye’nin Dört Yanından Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlamaları
İlk defa 1 Temmuz 1926 yılında ilan edilen Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, gemi işletmeciliğini desteklemek ve kabotaj hakkının elde edilişini kutlamak için her yıl 1 Temmuz'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
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Türkiye’nin karasuları ve limanları arasında deniz taşımacılığı haklarını yabancıların kontrolünden kurtararak, bu hakları yalnızca Türk gemi ve vatandaşlarına tanıyan Kabotaj Kanunu'nun 94. yıl dönümü tüm yurtta kutlandı. İşte ülkemizin dört bir tarafından tören fotoğrafları…
1-ANTALYA
2-BALIKESİR
3-BURSA
4-ÇANAKKALE
5-İSTANBUL
6-İZMİR
7-MUĞLA
8-SİNOP
9-YALOVA
10-ZONGULDAK
Vira Haber
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Etiketler : Denizcilik, Kabotaj Bayramı, Deniz
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