ABS’den Metanol Semineri

Denizcilik sektörünün önemli temsilcilerinden olan ABS, 21 Haziran Çarşamba günü metanol konulu semineri yoğun bir katılımla gerçekleştirdi. Fosil yakıtlara alternatif olabilecek metanolün konuşulduğu seminerde açılış konuşmasını ABS Türkiye Genel Müdürü Seyfettin Tatlı yaptı.

Uzun bir aranın ardında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Seyfettin Tatlı, katılımın yoğun olmasından dolayı gurur duyduklarını söyledi. Seminerde alternatif yakıtlar ve dekarbonizasyon konunun ele alınacağını hatırlatan Tatlı, “Bu konular artık ana gündemimiz, herkesi ilgilendiren bir mesele. Özellikle sanayi devriminden sonra son 100-150 yıldır dünyaya epeyce zarar verdik. İnsanlık olarak çok gelişmiş sayılmayız. Şimdi karbon oranını nasıl azaltacağız bunlara bakıyoruz. Metanol ve hidrojen önümüzde olan başlıklar. En azından dünyaya zarar verdiğimizin farkındayız. Bu konular çok önemli” diye konuştu.

Seminerin devamında alanında uzman isimler olan ABS Düzenleyici İşler Başkan Yardımcısı Stamatis Fradelos, Küresel Gaz Ölçümleri Danışmanı Vangelis Karageorgos, MAN Enerji Çözümleri Müdürü Mevlüt Civelek, Wartsilla Dekarbonizasyon Modelleme Hizmetleri Müdürü Vasilios Lamaris ve kıdemli mühendisi Fatih Ayrık birer sunum yaptı.

Sunumunda dünya genelinde metanollü gemi siparişi veren en büyük firmalara değinen MAN Enerji Çözümleri Müdürü Mevlüt Civelek, A.P. Moller’ın 100’e yakın metanollü gemi siparişi vermeyi düşündüklerini, en son 17 bin TEU’luk gemi sipariş ettiklerini aktardı. 2023 yılında CMA CGM’ın 6 adet metanol yakan konteyner gemisi siparişi verdiği bilgisini de paylaşan Civelek; Kore, Çin ve Japon armatörlerin metanol ile çalışan gemilere yoğunlaştığını ifade etti.

Kıdemli mühendis Fatih Ayrık ise CII ve EEII’ın sürdürebilirlik konusunda yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Düzenlenen seminerin ardından Deniz Ticareti Dergisi’ne değerlendirmede bulunan Seyfettin Tatlı, “Son birkaç yıldır metanol son alternatifi olarak gözüküyor. Bunun analizleri sürekli yapılıyor. Görünen o ki önümüzdeki 25 - 30 sene içerisinde ağır yakıtlı dizel makinalar endüstriden düşecek. Halihazırda metanol de aslında yeterli değil. Kısıtlı sayıda gemiye yetecek kadar metanol var. Dolayısıyla farklı alternatifler olmak zorunda. IMO gemilerin karbon karbon ayak izini azaltmak için sürekli yaptırımlar getiriyor. Tahminince önümüzdeki günlerde birçok denizcilik firması da filosunu bu doğrultuda yenileyecektir. Bugünkü seminere 185 kişi katıldı. Katılıcılar özellikle operasyon bölümünde, yönetici pozisyonunda olan kişilerdi. Herkes yapılacak yenilikleri merek ediyor, önlem almak istiyor. Karbonsuzlaşma doğrultusunda atılan adımlar sürekli revize edilerek ilerleyecektir” diye konuştu.

Vira Haber