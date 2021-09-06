AB’ye ihracatta karbon vergisi dönemi

Avrupa Birliği’ne (AB) ihracatta çimento, alüminyum, demir çelik, gübre ve elektrik ürünlerinde başlayacak karbon vergisi dönemi sanayici tarafından İzmir’de masaya yatırıldı.

AB Komisyonu, dünya çapında iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik şimdiye kadarki en kapsamlı ve iddialı yasa taslağı “Fit for 55” paketini 14 Temmuz'da açıklamıştı. Düzenleme, iklim politikaları karşısında Avrupa sanayicilerinin rekabet gücünü korumayı amaçlıyor.

İzmir Enternasyonel Fuarı ile eş zamanlı olarak Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Ege İhracatçı Birlikleri organizasyonuyla gerçekleştirilen İzmir İş Günlerinde, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı kapsamında gerçekleşecek dekarbonizasyon süreci ele alındı.

İHRACATTA EN BÜYÜK PAZARLARDAN

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri Cumhur İşbırakmaz, AB ile Türkiye'nin 143 milyar dolar ticaret hacmi olduğunu anımsattı.

“AB ile ticaretimizde birçok sektörde önemli tedarikçi konumundayız” diyen İşbırakmaz, “EİB'in sektörel aksiyon planları ile düşük karbonlu ekonomi sürecini hızlandırması en önemli adımlardan biri. Biz EİB olarak küresel iklim rejiminin çerçevesini netleştiren Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı kapsamında, birçok proje gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

EİB Sürdürülebilirlik Günleri başlığı ile Yeşil Anlaşma hakkında firmaları bilgilendirdikleri bir dizi eğitim programı organize ettiklerini anlatan İşbırakmaz, şöyle devam etti:

“Türkiye'nin organik ürün ihracatının yüzde 75'i bölgemizden gerçekleştiriliyor. Organik sektörümüz Yeşil Mutabakat ve İklim Değişikliği konu başlıklarında iki projeye başvurdu. ‘Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz' projemiz kapsamında da ürünlerimizin akredite olmuş laboratuvarlarda analizlerini yapıyoruz.”

Vira Haber