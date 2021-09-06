6. Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası'nın şampiyonu Eker takımı oldu

Yelken tutkunlarından yoğun ilgi gören Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası altıncı senesinde 18 takımın coşkulu mücadelesine ev sahipliği yaptı. Kurumsal ve bireysel kadın yelken takımlarının rekabetine sahne olan Kupa, bu yıl da Türkiye Yelken Federasyonu’nun himayesinde, İstanbul Yelken Kulübü’nün işbirliği ile düzenlendi. 4 Eylül Cumartesi günü düzenlenen Denizi Kızı Kadın Yelken Kupası, Fenerbahçe – Caddebostan – Adalar parkurunda gerçekleştirildi. 3 şamandıra yarışından oluşan Kupada, en iyi düzeltilmiş zaman klasmanında (Overall) birinciliği Eker takımı kazanırken, Pfizer ikinci, Burgan Bank takımı da üçüncü oldu.

Ayrıca Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası’nın medya sponsorluğunu yapan WomanTV’nin (www.womantv.com.tr) geleneksel olarak verdiği Özel Ödüllerin sahipleri gösterdiği cesaret ile Anadolu’dan gelerek kupaya katılan Mersin Rota Yelken Kulübü ve bahriyeli kadınlardan oluşan Deniz Harp Okulu Takımı oldu.

2016 yılından beri kadın yelkenciliğinin gelişimini destekleyen Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası’nın Organizasyon Komitesi Üyesi

Arzu Çekirge Paksoy; “Altı yıldır gerçekleştirdiğimiz Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası’nın her geçen yıl daha fazla ilgi görmesinden ve daha çok kadına ulaşmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla ülkemizde kadınların yelken sporuna ilgisini arttırmayı hedeflerken, kadın duyarlılığını yansıtan sosyal sorumluluk yaklaşımımız ile her yıl belirlenen STK’lara destek oluyoruz. Bu kapsamda, bu sene gelirimizin bir kısmını SosyalBen Vakfı’na bağışlıyacağız.. “’İyiliğe Yelken Açıyoruz’ sloganıyla çıktığımız bu yolda iyiliği yaymaya devam edeceğiz” dedi.

Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası Organizasyon Komitesi üyesi Diana Misim, “Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası’nı, pandemi dönemi olmasına rağmen coşkusundan hiçbir şey kaybetmeden hayata geçirebildiğimiz için çok sevinçliyim. Kadınlara yelken sporunu sevdirebilmek amacıyla çıktığımız bu yolda, sayısız kadının hayatına dokunduk. Kupamız ile bugüne kadar 40’ı aşkın farklı kadın takımında 500’den fazla kadın yelkenciyi yelken sporuyla buluşturarak, katılımcılarımızın heyecan dolu bir deneyim yaşamalarını sağladık. Ayrıca bu sene Üniversite yelken takımlarına yönelik bir kategori daha oluşturmaktan ve geleceğimiz genç kızlarımızı bu alanda teşvik ederek desteklemekten mutluluk duyuyoruz. Özveri ve inançla başlattığımız bu organizasyonun önümüzdeki yıllarda daha çok kadın yelkenciye ulaşmasını umut ediyorum.” dedi.

Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası Organizasyon Komitesi üyesi Serap Gökçebay ise Deniz Kızı Yelken Kupası Organizasyon Komitesi Üyesi olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirirken, “Yelken Federasyonuna kayıtlı lisanslı sporculardan yalnızca küçük bir azınlığın kadın olması, kadın yelkencilerin desteklenmesi gerektiğinin bir göstergesidir. Biz, bu döngüyü kırmak için 6 yıl önce yola çıktık ve her geçen yıl artan ilgiyle amacımıza doğru adım adım yürüyoruz. Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası aracılığıyla daha fazla kadın yelkencinin önünü açmayı hedeflerken, vakıflara yaptığımız bağışlarla da toplumsal fayda yaratmaya devam ediyoruz.” dedi.

6. Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası’na bu yıl Angels of CMC Holding, Borusan Lojistik A.Ş., Burgan Bank, Mercedes Benz Türkiye, Pegasus Havayolları, Sabihinden.com, Pfizer, MSI Sailing Team, Eker, Doğuş Grubu, Nissan Team Ladies First, Doğuş Üniversitesi, Deniz Harp Okulu, İstanbul Yelken Kulübü, Kadın Yelkenciler SKD, Kupa Kızları, Mersin Rota Yelken Kulübü ve Özay Hukuk takımları katıldılar.

6. DENİZ KIZI KADIN YELKEN KUPASI SONUÇLARI

GENEL YARIŞ SONUÇLARI (Düzeltilmiş Zamana Göre)

EKER

PFİZER

BURGAN BANK

IRC I SINIFI SONUÇLARI

MSI SAILING TEAM

ANGELS OF CMC HOLDING

BORUSAN RACING

IRC II SINIFI SONUÇLARI

EKER

BURGAN BANK

DOĞUŞ GRUBU

IRC III SINIFI SONUÇLARI

PFIZER

MERCEDES BENZ TURKİYE

NISSAN TEAM LADIES FIRST

IRC IV SINIFI

DHO

KUPA KIZI – TEAM ATLANTIS

GEZGİN SINIFI

İYK

KADIN YELKENCİLER SKD

ÜNİVERSİTE TAKIMLARI

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ

WOMAN TV ÖDÜLLERİ

Emekli Tuğamiral Cem Aziz Çakmak Özel Ödülü: DENİZ HARP OKULU YELKEN TAKIMI

Cesaret Ödülü: MERSİN ROTA YELKEN TAKIMI

Vira Haber