Adana’ya Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi

Türkiye’nin yıllık 850 milyon dolara ulaşan su ürünleri ihracatını artırmak için arayışlara bir yenisi eklendi. Adana’nın Karataş bölgesinde kurulacak Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) üretilecek olan balık çeşitleri ve karides başta Japonya olmak üzere hedef pazarlara ihraç edilecek.

Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkan Adayı ve Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Alican Yamanyılmaz, yakın zamanda tamamlanacak OSB’nin hem bölge hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi.

Vira Haber