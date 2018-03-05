Denizin Işıltıları Yakamoz Kadınları bir araya geliyor

Geçtiğimiz yıllarda 8 Mart’ta, TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası’nın önderliğinde ve WISTA Türkiye eş başkanlığında bir ilke imza atarak denizcilik sektöründeki kadınları sempozyumda bir araya getiren Yakamoz: Deniz ve Kadın oluşumu, bu yıl da yine aynı kurumlarla fakat farklı bir konsept ile yoluna devam ediyor. 8 Mart Dünya emekçi kadınlar gününde denizcilik sektörünün ışıldayan kadınlarının bir araya geleceği "Yakamoz Networking Event" organizasyonu bu yıl Büyük Kulüp'te yine ilklere sahne olacak. Akşam 19:00’da başlayacak kokteyl organizasyonu, Usta Sanatçı Demet Akbağ ve Facebook Türkiye Direktörü Derya Özkaya Matraş’ın ilham veren konuşmalarıyla yerini en fazla kadın istihdam eden denizcilik şirketlerine ödül takdimi sonrasında sektörün tüm kadınları ile birlikte hoşça vakit geçirecekleri anlara bırakacak.

Ana Sponsor Transbosphor Denizcilik

Yakamoz sempozyumlarının geleneksel ana sponsoru Transbosphor Denizcilik, denizcilik sektöründeki kadınları destekleyici örnek tutumu ile bu yıl da Yakamoz Networking Event’e ana sponsor olarak destek veriyor. Bununla birlikte denizcilik sektörünün değerli şirket ve kurumları kadın denizcileri yalnız bırakmayarak çeşitli düzeyde sponsor oldu. Sektördeki kadın istihdamını artırmaya yönelik politikalara önem veren bu şirket ve kurumların başında Deniz Ticaret Odası, Turk P&I, Statü Denizcilik, Mid-Ship Gemi Kiralama ve Lojistik, Sanmar, Medmarine, Esenyel Hukuk, Pasifik Denizcilik, MCE Kargo, Pearl Naval Denizcilik, Nippon Pain Türkiye, Onursan Denizcilik, Elizya Denizcilik, NSN Hukuk geliyor.

En Fazla Kadın İstihdam Eden Şirket Ödülleri

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da etkinliğimizde Türk denizcilik sektörüne hizmet veren gemi ve kara işletmelerinde en fazla kadın istihdam eden, kadın istihdamını ve projelerini destekleyen şirketlere özel ödüller verilecek. İstatistiki bir çalışma ile kadın istihdam politikası kriterlerine göre belirlenen ödüller bu yıl da sempozyumda sahiplerini bulacak.

Denizcilik Sektörünün En Büyük Organizasyonlarından Biri Olma Yolunda İlerliyorlar

Denizcilik sektörünün en büyük organizasyonlarından biri olma yolunda hızla ilerleyen "Yakamoz: Deniz ve Kadın" teması geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiği başarılı sempozyumlardan sonra bu yıl da "Networking Event"te sektördeki kadın birlikteliğini pekiştirmeyi, ses getirmeyi ve sektörel farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Kokteyl’in Kıyafet Kodu: Denizci Teması

Organizasyona olan farkındalığı artırmak adına kokteylde bu yıl kıyafet kodu olarak “Marin” teması belirlendi. Tüm misafirlerin denizci temalı kıyafetleriyle kokteyl organizasyonuna renk katması bekleniyor.

Vira Haber