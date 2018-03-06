BOTAŞ yüzer depo projesine emeği geçenlere plaket

BOTAŞ Bölge Müdürlüğünde düzenlenen törene BOTAŞ Bölge Müdürü Ahmet Ulutaş, BOTAŞ Liman Başkanı Hüseyin Demir, BOTAŞ Baş Pilot Kaptan Haluk Akın, İskenderun Deniz Nakliyecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Yener ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Dernek Başkanı Adnan Yener, dünyanın en büyük depolama kapasitesine sahip FSRU gemisinin hizmete girmesinin bölge ve ülke için çok önemli olduğunu söyledi. Yener, ülkemizin en stratejik sanayi ve ekonomi açısından çok önemli bir yeri olan tesisin açılmasıyla çevresinde yeni tesislerin açılmasına yol açacaktır diyerek şunları söyledi:

"Böylesine yoğun gemi trafiği olan bölgemizde 1977 yılından bu yana ülkemizin en seçkin pilotları ile dünyanın en büyük tankerleri ile büyük tonajlı gemilerin yapmış oldukları riskli ve bir o kadarda büyük tecrübe ve deneyim gerektiren liman hizmetlerini kusursuzca gerçekleştirerek Ülkemizin diğer liman ve tesisleri için örnek teşkil etmiştir. Ülkemize bölgemize katma değeri olacağına inandığımız Dörtyol LNG tesislerine ilk geminin yanaştırılmasıyla tesisin bölgeye kazandırılmasından dolayı dernek olarak teşekkür etmek istiyoruz’’dedi.

İskenderun Nakliyeciler Derneği olarak, BOTAŞ Bölge Müdürü Ahmet Ulutaş, BOTAŞ Liman Başkanı Hüseyin Demir ve BOTAŞ Baş Pilot Kaptan Haluk Akın'a plaketleri verildi.

BOTAŞ Bölge Müdürü Ahmet Ulutaş, Dörtyol LNG tesislerinde devreye alınan dev yüzer depo FSRU gemisi projesinin her kesimden destek gördüğünü belirterek 'Plaketi başta Enerji Bakanlığımız ve Bölge Müdürlüğümüz adına alıyorum. Proje eğer başarıya ulaşmışsa, bundan dolayı ülkemize katkı sağlayacaksa, bunda hepinizin, hepimizin payı var. bu plaketi kurumum ve tüm Çukurova adına alıyorum. Çünkü Çukurova'mıza katılan bu tesis, dünyada da adı geçecek bir tesis. BOTAŞ Dörtyol ile tutumunda bir değişiklik yok, petrol hatları devam ederken, temiz enerji olan doğalgazın da ülkemize kesintisiz bir şekilde ulaşması için arz güvenliği açısından bu tesis çok önemliydi' diye konuştu.

Vira Haber