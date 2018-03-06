Shell, Gazze Marine konsorsiyumundan ayrıldı

Filistin hükümeti, hükümetin Shell'in taraflarla yapılan ticari ve hukuki tartışmaların ardından Gazze Marine enerji sahasını geliştirme konsorsiyumundan ayrılmasını onayladığı belirtildi.

Shell, Filistin ve İsrail hükümetleri arasında sahanın kullanımı konusundaki belirsizlikten ve sahanın geliştirilmesi konusunda netlik bulunmamasından ötürü geçen yıl Filistin hükümetine konsorsiyumdan çıkma talebini iletmişti.

Bakanlar Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada da ulusal şirketlerden oluşan konsorsiyumun, gaz geliştirme sahasına ortak olmak üzere uluslararası bir şirket bulmak için çalışmalar yaptığı belirtildi.

Shell, yaklaşık 2 yıl önce bölgede faaliyet gösteren British Gas'ın sahadaki hissesini satın almıştı.

Filistin Yatırım Fonu Başkanı Muhammed Mustafa daha önce şirketin yüzde 90 hissesi bulunduğunu, ancak Filistin hükümeti ile bazı anlaşmalar ve sözleşmeler gereği hissenin yüzde 55'e kadar düştüğünü söylemişti.

Akdeniz'de Gazze kıyılarından 36 kilometre uzaklıkta bulunan Gazze Marine, Doğu Akdeniz havzasında keşfedilen ilk enerji sahalarından birisi. 90'lı yıllarda keşfedilen saha, 2000 yılında British Gas şirketi tarafından geliştirildi.

Gazze Marine havzasında yaklaşık 1 trilyon kübik feet doğalgaz bulunduğu tahmin ediliyor.

Vira Haber