Kadın kaptanın hayali gerçek oluyor

Mahkeme koridorlarında hukuku ararken bir hayale kapılıp denizci olmayı isteyen kadın kaptan Güneş Özensoy, eşi Hakan beyle birlikte kendi atölyelerinde imalatını yaptığı ve kendi adını verdiği “Güneş” adlı tekneyi bir hayalden gerçeğe dönüştürdü.

İzmirli Özensoy çifti, kendi teknelerini yapma ve evlerini kapatıp teknede yaşama hayalinden yola çıkarak; 2,5 yıl süren çabanın sonucunda kendi imalatları olan tekneleri Güneş’in yelken direğini Teos Marina’da takarak, geçtiğimiz yıl ilk kez İzmir’in doğal limanı Teos Marina’da denizle buluşturdular.

“UZAKLAR II” TEKNESİNİN İKİZİ

Güneş teknesinin bir özelliği de, dünya gezgini Osman Atasoy’un ‘Uzaklar 2’ teknesinin ikiz kardeşi olması… Uzaklar 2 gibi Graham Radford tasarımı 14 metrelik çelik yelkenli Güneş, Özensoy çiftinin atölyesinde doğdu.

Dünya turuna hazırlanırken, öncelikle Türk sularında dolaşarak elleriyle yaptığı teknesine alışma süreci geçiren Güneş Özensoy, ilkbaharda Teos Marina’da teknesinin son bakımlarını yaparak dünya seyahatine başlayacak.

Vira Haber