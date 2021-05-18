Adem Şimşek: “Aliağamıza Yakışır Yeni Hizmet Binamıza Kavuştuk”

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı İsmail Önal başkanlığında; Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve şube meclis üyelerinin katılımıyla video konferans sistemiyle gerçekleştirildi. Toplantının gündeminde Aliağa Limanları ile Türkiye genelinde gerçekleşen yük ve konteyner istatistikleri yer aldı.

İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve Şube Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla video konferans sistemiyle gerçekleştirilen meclis toplantısında geçen ayın toplantı zabıtları onaylandı. Mart ayı mizanları onaya sunuldu, oy birliğiyle onaylandı.

Nisan ayı faaliyet raporunun da video konferansa katılan üyelerle paylaşıldığı İMEAK DTO Aliağa Şubesi Olağan Meclis Toplantısı, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek’in konuşmasıyla devam etti.

“İSRAİL İNSANLIK SUÇU İŞLİYOR”

İsrail güvenlik güçlerinin, Gazze ile Mescid-i Aksa’ya ve burada ibadet eden Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırıları kınayarak konuşmasına başlayan İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek şunları dile getirdi: “Bu mübarek günlerde İsrail güvenlik güçlerinin, uluslararası toplumun tüm çağrılarına rağmen Gazze ile Mescid-i Aksa’ya, burada ibadet eden Filistinlilere, masum çocuklara ve din kardeşlerimize yönelik gerçekleştirdiği haksız ve hukuksuz saldırıları kınıyorum. Çocukların, kadınların ve masum insanların hayatını kaybettiği saldırılar insanlık dışı olup insanlığa karşı büyük bir suçtur. Dünyanın biran evvel bu insanlık suçuna müdahale edip sivil ve savunmasız kardeşlerimizin koruma altına girmesi tek dileğimizdir.” dedi.

“ALİAĞAMIZA YAKIŞIR YENİ HİZMET BİNAMIZA KAVUŞTUK”

İMEAK DTO Aliağa Şubesi olarak yeni hizmet binasında hizmet vermeye başladıklarını belirten Başkan Adem Şimşek “Aliağa’mıza, üyelerimize yakışır yeni hizmet binamızda hayırlısıyla hizmet vermeye başladık. Kısa sürede böyle bir hizmet binasına kavuştuğumuz için başta Başkanımız Sayın Tamer Kıran’a, Meclis Üyelerine ve Yönetim Kuruluna şahsım ve tüm denizci kardeşlerim adına teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

“PANDEMİYE RAĞMEN SEKTÖR OLARAK EKONOMİDE YÜKSELİŞİMİZ DEVAM EDİYOR”

Aliağa ve Türkiye genelinde limanlarda kaydedilen 2021 yılının ilk 4 aylık döneminde konteyner ve yük istatistiklerine değinen Başkan Şimşek şunları söyledi: “2021 yılının ilk 4 ayında Aliağa limanlarında elleçlenen konteyner miktarı, bir önceki yılın aynı dönemine oranla artış göstererek 462 bin TEU olarak gerçekleşti. Bu dönemde Aliağa limanlarında elleçlenen yük miktarı 34 milyon groston, Netton olarak ise 21,8 milyon ton olarak gerçekleşti. Türkiye toplamı ise 169 milyon netton olarak gerçekleşirken, Aliağa yüzde 12,8 pay ile 2. sırada yer aldı. Aliağa Limanlarına gelen gemi adedi sayısına baktığımızda bu yılın Ocak, Şubat, Mart ve Nisan dönemiyle geçen yılın aynı dönemine göre artış göstererek bin 801 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde elleçlenen konteyner miktarını TEU bazlı olarak değerlendirdiğimizde ise 2021’in ilk 4 ayının, geçen yılın aynı dönemine oranla çok az bir artışla 4 milyon TEU olarak gerçekleşmiştir. Elleçlenen konteyner miktarında yüzde 10 pay ile Aliağa, Türkiye sıralamasında 5. sırada yer almıştır. Bu sonuçlara bakarak pandemi sürecinde olmamıza rağmen sektör olarak ekonomide yükselişimiz devam ediyor.” dedi.

“MİLLİ MÜCADELENİN 102. YILI KUTLU OLSUN”

Konuşmasını 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102. yıl dönümü kutlayarak sonlandıran Başkan Şimşek:“Cumhuriyetimiz ve ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz gençlerimize olan güvenimiz tamdır. Her alanda ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atan Türk gençliği, ülkemizin yarınlarının da en büyük teminatıdır. Aziz Milletimizin ve gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı en kalbi duygularla kutluyorum.” dedi.

Toplantı dilek ve temennilerin dinlemesiyle son buldu.

Kaynak: Özgür Ses Gazetesi