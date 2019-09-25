Adriyatik’te kayıp kıta keşfedildi

İspanya’dan İran’a kadar uzanan bölgedeki sıradağların ve deniz çukurlarının incelendiği araştırmaya göre Grönland büyüklüğünde olduğu düşünülen kayıp kıta ‘Büyük Adria’nın, Güney Avrupa’da 140 milyon yıl önce denize gömüldüğü tahmin ediliyor. Ancak söz konusu keşif, hakkında birçok spekülasyon yapılan kayıp kıta Atlantis değil. İtalya’nın Adriyatik Denizi’ni de içine alan bölgede keşfedilen kıta, ‘Büyük Adria’ olarak adlandırılıyor. Büyük Adria’nın Avrupa’ya yaklaşmasıyla, Alpler ve Apenin Dağları da dahil Balkanlar, Yunanistan ve Türkiye’de birçok sıradağın meydana geldiği tahmin ediliyor.

FARKLI BİR SIRADAĞ

Sıradağların evrimi, aslında kıtaların evrimine ilişkin şifreleri de içerisinde barındırıyor. Hollanda’nın Utrecht Üniversitesi’nden uzmanlar, “İncelediğimiz birçok sıradağın kökeni, 200 milyon yıldan fazla bir süre öncesine ve Kuzey Afrika’ya dayanıyor. Ancak Torino’dan başlayarak Adriyatik Denizi’nden de geçen, ve İtalya’nın çizmeye benzetilen formunun topuk kısmına kadar uzanan bölgede farklı bir sıradağa ait parça yer alıyor” dedi.

Vira Haber