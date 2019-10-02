‘2020 Sülfür Uygulaması’ semineri

Açılışta bir konuşma yapan KOSDER Kurucu Başkanı ve DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, düşük sülfür uygulaması konusunda birçok çalışma yapıldığını ancak yine de armatörlerin “Bekle gör” politikası uyguladığını söyledi.

KOSDER’in 2020 sülfür uygulamaları semineri Mercure Otel’de yapıldı. Seminere Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, DTO yönetim kurulu üyeleri, DTO Meclis Katip Üyesi Serhat Barış Türkmen, KOSDER Yönetim Kurulu üyeleri, DTO Gemi Akaryakıt ve İkmal Sağlama Faaliyetleri Komite Başkanı Mustafa Muhtaroğlu, İLKFER Denizcilik kurucu ortağı İlker Meşe, İnce Denizcilik’ten Yaşar Canca başta olmak üzere denizcilik sektörünün önde gelen temsilcileri ve STK başkanları katıldı.

Seminer Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER) Başkanı Hüseyin Kocabaş’ın ‘Hoş geldiniz’ konuşması ile başladı. Kocabaş’ın ardından Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır kürsüye geldi ve düşük sülfür uygulaması konusunda birçok çalışma yapıldığını, çok sayıda seminer, çalıştay, sempozyuma imza atıldığını söyledi.

Çakır yapılan çalışmaların hepsini incelediği belirtti ve halen birçok konunun aydınlatılamadığına dikkat çekti. Bu konuda armatörlerin ‘Bekle ve gör’ politikası izlendiğini belirten Salih Zeki Çakır, seminerin verimli bir seminer olacağını belirterek, asgari müşterek de birleşileceğine dikkat çekti. Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, böyle bir semineri düzenledikleri için KOSDER yöneticilerine teşekkür etti.

Salih Zeki Çakır’ın ardında söz alan Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Pınar Kalkavan seminerde konuşulacak konu başlıklarını özetleyerek katılımcıları bilgilendirdi ve ilk konuşmacıyı, İlker Meşe’yi kürsüye davet etti.

İlker Meşe sunumunda “2020 Yeni Yakıtlar için Rehber” başlıklı bir kitabın tanıtımını yaptı.

Seminer İlker Meşe, Mustafa Muhtaroğlu ve Yaşar Canca’nın sunumları ile devam ediyor.

Vira Haber