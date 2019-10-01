Katar Petroleum ve Shell imzayı attı

Katar Petroleum Şirketi ve Shell denizcilikte kullanılmak üzere sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yakıt ikmali tesisleri kurulması ve geliştirilmesi için ortak girişim oluşturmak üzere anlaştı.

Katar Petroleum Şirketi iştiraklerinden Wave LNG Solutions (QP) ve Shell Gas&Power Developments B.V. (Shell) şirketleri arasında, LNG yakıtının dünya çapında altyapı gelişimini hızlandırmak için ortaklık anlaşması imzaladı.

İki şirket arasında imzalanan iş birliği sayesinde, denizcilik alanındaki müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve küresel denizcilik sektöründen kaynaklanan emisyonları azaltmaya yardımcı olmak üzere; kilit noktalarda LNG deniz yakıt depolanmasına, yakıt ikmal gemilerine ve diğer altyapılara yatırım yapılacak. Katar Petroleum ve Shell tarafından kurulan ortak girişim, her iki şirketin mevcut tedarik altyapısını güçlendirirken, Shell’in Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'daki mevcut LNG yakıt ikmal tesislerinin geliştirilmesi için de yatırım yapacak.

Van Beurden: LNG en temiz ve en uygun fiyatlı yakıt

Royal Dutch Shell CEO Ben van Beurden ortaklık ile ilgili şunları söyledi: “Deniz taşımacılığı sektörü, gemilerden kaynaklanan emisyonları azaltmak için gerekli adımları atmaya başladı. LNG, halihazırda kullanılan konvansiyonel deniz yakıtlarına göre en temiz ve uygun fiyatlı bir alternatif olarak denizcilikte önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle LNG filomuza büyük ölçekli yatırımlara devam ediyoruz. Dünyanın önde gelen iki LNG tedarikçisi olarak, güçlü ve uzun vadeli bir ortaklık kurmayı, LNG deniz yakıt ağını genişletmeyi ve güvenli bir tedarik zinciri yaratmayı hedefliyoruz."

Shell, enerji ürünlerinden kaynaklanan karbon ayak izini 2050'ye kadar yarı yarıya indirecek

Shell, petrol ve gaz faaliyetleri ile ürün satışlarından kaynaklanan karbon emisyonlarını azaltacak net karbon ayak izi hedefini de açıkladı. Shell, enerji ürünlerinden kaynaklanan net karbon ayak izini, megajoul cinsinden, gram karbondioksit’e eşdeğer olmak üzere 2050'ye kadar yarı yarıya indirmeyi hedefliyor. Shell, Paris İklim Değişikliği Anlaşmasına uyumlu bir şekilde orta vadede net karbon ayak izini 2035 yılına kadar yüzde 20 azaltmak üzere çalışmalar yürütüyor.

2035 yılına dek LNG’ye 35 milyon ton talep olacak

Dünya çapında 150’den fazla noktada gerçekleştirilen LNG ticaretinin gelişimiyle birlikte, denizcilik sektöründe bu yakıta olan talebin 2035 yılına kadar yılda 35 milyon tona ulaşması bekleniyor.

Shell halihazırda, Carnival Corporation plc denizcilik şirketinin sahip olduğu kruvaziyer gemisine ve dünyanın ilk LNG destekli Aframax petrol tankeri olan Sovcomflot gemisi Gagarin Prospect'e yakıt tedarik ediyor. Shell, ayrıca yakın zamanda, tanker ile petrol taşıma faaliyetlerinden kaynaklanan karbon ayak izini azaltma hedefine yönelik çalışmalarının bir parçası olarak LNG yakıtlı tanker filosu kiralama anlaşması yaptığını da açıklamıştı.

Vira Haber