MSC, Cannes Körfezi'ni korumak için anlaşma imzaladı

Bu yılın sonuna kadar, Cannes'ı ziyaret eden yolcuların % 93'ü, sözleşmesini imzalayan şirketler ile seyahat edecek.

Cannes Belediye Belediye Başkanı David Lisnard, 1 Ocak 2020’den itibaren standartlarını, Cannes Körfezi’nde demirlenen tüm gemilere uygulamayı planlıyor.

Tüzüğü imzalamayı reddeden şirketlerin, 1 Ocak 2020'den itibaren yolcularını Cannes'da karaya çıkarmaları yasaklanacak.

CCİ Nice Côte d'Azur'un başkanı Jean-Pierre Savarino şunları söyledi: 'Bugün imzaladığımız Şart, ekonomik kalkınmayı ve çevresel korumayı uzlaştırırken önemli bir adımdır. Bu yaklaşım aynı zamanda tüm katılımcıları, şehir, liman işletmecisi ve yolcu hatları için bir kazan-kazan olmalıdır. Yolcu başına ve her aramada liman ücretlerini teşvik etmekten yararlanabilecekler. Bu taahhütlere uygunluk da düzenli olarak izlenecektir. '

Üçlü anlaşma

Cannes Belediyesi, eski liman müdürü CCİ Nice Côte d'Azur ve MSC Cruises arasındaki üçlü anlaşma, Cannes Körfezi'ni korumak için dört çevresel taahhüt sözü verdi.

Anlaşma, Cannes Belediye Başkanı, CCİ Nice Côte d'Azur'un başkanı David Lisnard ve Jean-Pierre Savarino ve MSC Grubu Denizcilik Politikaları ve Devlet İşleri Genel Müdür Yardımcısı Bud Darr tarafından da imzalandı.

Anlaşmanın ardından bir açıklama yapan MSC Cruises, Kurumsal İlişkiler ve Endüstri İlişkileri Direktörü Erminio Eschena 'MSC Cruises'in Cannes Körfezi'ndeki çevre koruma çalışmaları ile ilgili girişimlerin uygulanmasında öncü olduğunu doğrulamaktan memnuniyet duyuyorum. Tüm yaz sezonu boyunca Cannes'ı düzenli olarak ziyaret eden MSC Seaview, şartın dört unsurunu şimdiden yerine getiriyor. ' dedi.

11.6 milyar Euro'luk yatırım planının bir parçası olarak, 2027 yılına kadar filosunu 25 gemiye çıkaracak olan MSC Cruises, filosu için gelişmiş, ileri teknoloji çevre teknolojilerine yatırım yapıyor.

Vira Haber