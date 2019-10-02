İnguşetya, Karadeniz’de testlerine başladı

Rusya Karadeniz Filosu Basın Dairesi Başkanı Aleksey Rulev, Buyan-M sınıfı İnguşetya adlı hafif füze gemisinin Karadeniz’de fabrika testlerine başlandığını belirtti.

Rulev, “En yeni füze gemisi İnguşetya’nın mürettebatı, Novorossiysk’ten açıldı ve testlere başladı. Gemi ilk kez bağımsız sefer gerçekleştiriyor” diye konuştu.

Mürettebatın yeni gemideki tüm sistem ve mekanizmaları kontrolden geçirmesi gerektiğine dikkat çeken Rulev, motorların, dümen cihazlarının, iletişim, navigasyon sistemlerinin, ayrıca diğer ekipmanların ve silahların elden geçirileceğini ve geminin çeşitli modlarda seyir yeteneklerinin değerlendirileceğini vurguladı.

Gemide mürettebatla birlikte tersane temsilcilerinin de hazır bulunduğu ifade edildi.

İnguşetya adlı hafif füze gemisi, Tataristan’daki Zelenodolsk Gorkiy tersanesinde inşa edilen Buyan-M sınıfı modernize serisinin sekizinci gemisi. Daha önce aynı sınıftan Vışniy Voloçek ve Orehovo-Zuevo adlı iki gemi daha Karadeniz Filosu’nun hizmetine girmişti. Bu sınıftaki gemiler, uzun menzilli Kalibr-NK füze sistemlerini taşıyor, görevleri ise devletin ekonomik alanlarını korumak ve savunmak.

Vira Haber