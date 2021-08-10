AIRCUBE ile kompresör odası konteynere girdi

Dünyanın lider endüstri kuruluşlarından Atlas Copco Kompresör Tekniği, iç mekân kompresör odası için yeterli alanı olmayan, üretimi hemen hızlandırmak isteyen veya uzak bir konumda kaliteli havaya ihtiyacı olan işletmeler için geliştirdiği AIRCUBE ile kompresör odasını konteynere taşıdı. Konteyner içinde kompresör odası olarak tanımlanan AIRCUBE, en zorlu koşullardaki basınçlı hava ihtiyaçlarına anında çözüm sunuyor ve teslim edildiği andan itibaren hemen kullanılabiliyor. Her AIRCUBE, işletmelerin özel gereksinimlerine göre monte edilen, başarısı kanıtlanmış̧ ve sertifikalı bileşenlerden oluşuyor.

Bir üründen çok daha fazlası

AIRCUBE, pek çok doğal kaynak sektöründe karşılaşılan ve en ücra yerlerde güvenilir, yüksek kaliteli hava tedarik etme sorununu etkin bir biçimde çözüyor. Bu özelliğiyle de bir üründen çok bir çözüm olarak konumlandırılıyor.

Konteyner kompresör odalarının kullanımının oldukça geniş olduğuna dikkat çeken Atlas Copco Türkiye Endüstriyel Hava Kompresörleri Bölüm Müdürü V.Özgün Şenol, işletmelerin ihtiyaçlarını karşılama noktasında en esnek yolun da AIRCUBE olduğunu belirtiyor. Şenol, sundukları yeni çözüm ile ilgili olarak şunları söylüyor: “Konteynerli kompresör odalarının kullanıldığı alanlar o kadar çeşitli ki herkese uyan tek bir çözüm yaklaşımı yok. Bu nedenle AIRCUBE pek çok ürün ve özellik arasından seçim yapmaya olanak tanıyan modüler bir sistem. AIRCUBE gereksinimlere göre özelleştirilebiliyor. Kompresör, kurutucu, hava tankı, filtreler ve ihtiyaç duyabileceğiniz tüm özel eklentiler 20 fit (6,09 m) veya 40 fit (12,19 m) boyutundaki ISO deniz konteynerinde bir araya getiriliyor. Tüm bileşenler tek bir kaynaktan satın aldındığında uyumluluk sorunu da ortadan kalkıyor ve sadece bir tedarikçiyle iletişim kurarak ihtiyaç duyulan sistem hazır hale geliyor.”

Her koşulda temiz hava

AIRCUBE konteynerler her türlü hava koşuluna dayanabilecek şekilde inşa ediliyor. Bu konteynerler; havalandırma, dâhili güç dağıtımı, CE sertifikası ve aydınlatma gibi pek çok standart özelliğe sahip. İsteğe bağlı olarak bunlara çevresel eklentiler, akıllı bağlantı ve kontrol eklentileri, ISO8573 filtreleme sınıfı eklentileri ve güvenlik eklentileri gibi seçenekler de dahil edilebiliyor. Ayrıca, talep edilmesi hâlinde konteynerler özel yalıtıma veya otomatik havalandırma sistemine sahip olabiliyor. Böylece hem -50°C kadar düşük hem de +50°C kadar yüksek sıcaklıklarda çalışabilecek şekilde donatılabiliyor.

Atlas Copco hakkında

Bu yıl içinde 148. yılını kutlayan Atlas Copco Grubu'nun Türkiye'deki kuruluşu olan Atlas Copco Makinaları İmalat A.Ş.'de yaklaşık 500 kişi çalışıyor ve şirket dört iş alanında hizmet veriyor: Kompresör Tekniği, Endüstriyel Teknik, Vakum Tekniği ve İnşaat Tekniği. Merkezi İstanbul'da bulunan Atlas Copco Türkiye, 1920’lerden bu yana Türk endüstrisinin verimliliğini arttırıyor. Atlas Copco tarafından üretilen hız kontrol sürücüsüne sahip kompresörler, çeyrek asrı aşkın bir süredir işletmelere yüksek enerji verimliliği sağlıyor. Aynı altyapı ile geliştirilen yeni seri de pazara ilk kez Atlas Copco tarafından sunuluyor.

Vira Haber