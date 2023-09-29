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"Akdeniz Araştırma 1" Gemisi, Lübnan'a Uğurlandı

"Akdeniz Araştırma 1" Gemisi, Lübnan'a Uğurlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne ait "Akdeniz Araştırma 1" gemisi, Lübnan kara sularında balık ekosistemini araştırmak amacıyla Antalya'dan yola çıktı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne ait "Akdeniz Araştırma 1" gemisi, Lübnan kara sularında balık ekosistemini araştırmak amacıyla Antalya'dan yola çıktı. Araştırma ve kontrol gemisi olarak uluslararası sularda faaliyet gösterebilecek donanım ve teknolojiye sahip 32 metre boyunda 8 metre enindeki gemi, 10 kişilik mürettabatıyla Setur Marina'dan uğurlandı.

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Vira Haber

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