Akdeniz kruvaziyer sektörü Kuşadası’nda buluşuyor

Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding’in bünyesinde yer alan Ege Port Kuşadası’nın evsahipliğindeki genel kurula kruvaziyer gemi şirketleri ve acentelerinin üst yöneticileri de katılacak.

Global Ports Holding CEO’su Emre Sayın, “Türkiye’de kruvaziyer turizmi tekrar yükseliş trendine girdi. 54. MedCruise Genel Kurulu’na evsahipliği yaparak, sektör aktörlerine Türkiye’nin yükselişini yerinde görmelerini ve birinci ağızdan dinlemeleri fırsatını sunacağız” diye konuştu. Türkiye’ye gelen kruvaziyer turistlerin yüzde 60’ının 2018’de Kuşadası’ndan giriş yaptığını söyleyen Sayın, “Akdeniz, yüzde 20 pay ile dünyanın ikinci büyük kruvaziyer pazarı özelliği taşıyor. 2018’de toplam 13 bin 500 geminin uğramasıyla limanlardan 27 milyon yolcu geçiş yaptı” dedi.

Dünya kruvaziyer limancılığı sektörünün en büyük kuruluşu MedCruise’un (Akdeniz Kruvaziyer Limanları Birliği) 54. Genel Kurulu, dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding bünyesinde yer alan Ege Port Kuşadası’nın evsahipliğinde 7 – 10 Mayıs’ta gerçekleşecek. MedCruise, 31 ülkeden üyesi ile Akdeniz Çanağındaki 120 limanı temsil ediyor. Akdeniz kruvaziyer pazarı ile doğrudan etkileşim halinde oldukları için üyeler arasında Karadeniz, Kızıldeniz ve Yakın Atlantik’ten limanlar da bulunuyor. Genel kurula ayrıca kruvaziyer gemi şirketleri ile acentelerinin üst yöneticileri de katılacak.

2018’de 27 milyon yolcu

Sektörün bütün aktörlerinin Türkiye’de bir araya gelecek olmasının önemine dikkat çeken Global Ports Holding CEO’su Emre Sayın, “Akdeniz, yüzde 20 pay ile dünyanın ikinci büyük kruvaziyer pazarı özelliği taşıyor. 2018’de toplam 13 bin 500 geminin uğramasıyla limanlardan 27 milyon yolcu geçiş yaptı” dedi. Efes Antik Kenti nedeniyle Kuşadası’nın sadece Türkiye değil Doğu Akdeniz kruvaziyer turizmi için kilit bir uğrak noktası olduğunu söyleyen Sayın, şunları söyledi:

Yükselişi yerinde görecekler

“Türkiye’de kruvaziyer turizmi tekrar yükseliş trendine girdi. Gemi bağlantıları yaklaşık olarak 2 yıl önceden yapıldığı için yükselişin 2021-2022 gibi zirveye ulaşmasını bekliyoruz. 2018’de Türkiye’ye gelen kruvaziyer turistin yüzde 60’ı Kuşadası’ndan giriş yaptı. Antalya ve Bodrum limanlarımız ile birlikte toplam yolcunun yüzde 72’sini Global Ports Holding ağırladı. 54. MedCruise Genel Kurulu’na evsahipliği yaparak, sektör aktörlerine Türkiye’nin yükselişini yerinde görmelerini ve birinci ağızdan dinlemeleri fırsatını sunacağız.”

Kuşadası parlayan yıldız

Geçtiğimiz yıl Madrid’de yapılan toplantıda genel kurulun Kuşadası’nda yapılması için MedCruise üyelerini ikna ettiklerini söyleyen Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör ise sektör temsilcilerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyacaklarını belirtti. Doğu Akdeniz’de kruvaziyer seferlerinin artış halinde olduğunu ifade eden Güngör, “Kuşadası, Doğu Akdeniz’in parlayan yıldızı olacak. Sadece 2019 yılında 195 kruvaziyer gemisiyle yaklaşık 200 bin turistin gelmesini bekliyoruz” dedi.

Vira Haber