İMEAK DTO Meclis Üyesi Fikret Kösoğlu, bugün gerçekleştirilen İMEAK DTO Eylül ayı Olağan Meclis toplantısında 'Bölge bazında koster yük ve gemi tipleri incelemesi' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Türkiye’deki koster gemilerinin yüklerine göre, hangi bölgelere gittiğine dair bilgiler veren Fikret Kösoğlu, Doğu Akdeniz Bölgesi’nin 5-7 bin tonajlık taşımacılıkta ön plana çıktığını açıkladı ve en çok 3-4 bin ve 5-7 bin tonluk gemilerin ticaret yaptığını belirtti.

7-10 bin tonluk gemileri çalışmasına katmadığını aktaran Kösoğlu, Türkiye’nin ne tarz koster gemisi yapması gerektiğini anlattı. Üretilecek gemi tipleri konusundaki fikirlerini meclis üyelerine anlatan Kösoğlu; '4 bin 500 cbm boru yükleyecek gemi yapmalıyız, 3 tonluk buğday taşıyacak gemi değil.' Diye konuştu.

Ağır yüklü gemilere odaklanılması gerektiğini vurgulayan Kösoğlu, “Ağır rulo taşları neden yabancı gemilerimiz taşısın, kendi gemilerimizle taşıyalım” dedi.

Vira Haber