İMEAK DTO Meclis Üyesi Yılmaz Ulusoy, çevre duyarlılığına dikkat çekti. Türkiye’nin turizm cenneti olduğunu ifade eden Ulusoy; ‘Türkiye’deki turizm elimizden kayıp gidiyor. Bayramda Antalya’da bir yangın gördüm. Antalya Valiliği dışında Bakanlığa kadar her yeri aradım. 100 bin dolar olan ceza, 10 bin dolara düşmüş. Bunu kim nasıl yapıp becermiş, kimse neden böyle yapıyorsun dememiş anlamadım.’ şeklinde konuştu.

Yangının çevreye zarar verdiğini ve dolaylı olarak deniz kirliliğine de neden olduğunu vurgulayan Ulusoy; ‘Odaların da bunda büyük suçu var. Denizi kirletenin cezasını kesmek lazım. Antalya’daki tüm yetkilileri çağırdım. Arada oluyordu ama bu sefer fazla oldu dediler. Açıktan giden bir gemi denizi kirletiyorsa, 2004’teki cezanın 10’da birinin uygulanmasını akıl mantık almıyor. İstanbul’daki yetkililere acil yardım makinesi olarak ne gönderirsiniz dedim, 'Hiçbir şey gönderemeyiz biz buraya zor yetiştiriyoruz' dediler. TURMEPA’yı aradım. Burada kirlilik var dedim. Hemen yetkililerle konuşuldu, faydalı olmaya çalışıldı."

Ulusoy, doğaya yatırım yapılması gerektiğinin altını çizerek şunları aktardı; "Antalya, Türk turizminin yarısını yükleniyor. Durumumuz ciddi, ne yapacağımız belli. Çok üretip az tüketeceğiz. Orta Doğu coğrafyasında rahatlık yok. Kim ne anlatırsa hikayedir. İstanbul, DTO’nun görevidir, çünkü denizle ilgilidir. Biz akılsızlığımız ve hırsımızla ormanları yok edip, denizleri kirlettik. Doğayla çok uğraşıldı. "

Yılmaz Ulusoy, 2014 uygulanan cezaların düşürüldüğünü ve artık caydırıcı olmadığını dile getirdi.

Ulusoy sözlerini şöyle sonlandırdı; ‘Antalya’nın300 kilometrelik kıyı şeridine sahip. Bu sebeple, deniz kirliliğiyle alakalı caydırıcı cezalar uygulanmalı. Turizmde 3 özelliğimiz var; deniz, kum ve güneş. Ne o turizmin altından kalkacak elemanımız var, ne de eğitimini tamamlamış bir toplumumuz. Bu turizmi kaldıracak bir kültürümüz var. Turizm halka hizmettir. Denizlerimizi temiz tutalım. Çünkü bunun sonu felakettir."

Yılmaz Ulusoy'dan sonra kürsüde söz alan Cengiz Kaptanoğlu, Piri Reis Üniversitesi ve TÜDEV yatırımlarına dikkat çekti. 'Eğitim hepimizin önceliği' diyen Cengiz Kaptanoğlu; "Yatırımların çoğunun Piri Reis Üniveristesi ve TÜDEV’e gittiği söyleniyordu. Odanın PRÜ ile organik bağları mı kesildi? Eğer organik bağları kesildiyse, şuanki giderlerin oranı düşündürücü. Buradaki herkesin bilmesi lazım. Ayrıca Yönetim Kurulu'nu, başarıları dolayısıyla tebrik ediyorum."diye konuştu.

Bodrum'un turizmle canlandığını dile getiren Kaptanoğlu, "Bodrum Meclis Başkanı Orhan Dinç aramızda. Geçenlerde Bodrum'u ziyaret ettim. Bodrum'un yüzü gülüyor, devrim yaratmışız. Bodrum, dört ayda 20 bin lira tasarruf ediyor" dedi.

Vira Haber