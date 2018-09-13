TOBB Başkan Danışmanı Güven Sak, İMEAK DTO Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısı'na katılarak güncel ekonomik durum hakkında konuştu. İktisadi aktörlere özgürlük alanı verilmesi gerekiyor diyen Sak özetle şunları söyledi. “Ekonomi yönetimi çocuk bakmak gibidir. Ne yapacaksınız çocuğun önünde bütün çikolataları bırakmayacaksınız. Aynı zamanda kendilerine zarar verecekleri davranışlardan uzak durmalarını sağlayacaksınız. Hem serbest bırakacaksınız hem de kontrol edeceksiniz.

Türkiye’nin kendini başka ülkelere anlatabilmeye ve pozitif yapıcı bir dille yeni bir hikâye yaratmaya ihtiyacı olduğunu söyleyen Sak sözlerine şöyle devam etti: “Bu teknolojik devrim bu yönde devam ederse petrol fiyatlarının yapısal olarak düşeceği bir dünyaya doğru gidiyoruz. O zaman petrole dayalı ekonomileri olan ülkelerin makro ekonomik planları çökecek. Bu ülkeler ekonomilerini çeşitlendirebilmek için alternatif ekonomik planlar oluşturmuş durumda. Böyle bir durumda bölgede bir istikrar unsuru olarak örnek ülke olabilecek Türkiye var.''

“Yeniden güçlü Türkiye için çok yönlü bir program çerçevesine ihtiyaç var” diyen Prof. Dr. Sak, özel sektör ve şirketlerin borçlarından kaynaklanan bir kriz yaşandığını ve bu yaşananların bu döneme özel ve daha önce karşılaşılmayan bir durum olduğunu söyledi.

'Makro ve finansal istikrar tesis edilmeli' diyen Prof. Dr. Güven Sak yapılması gerekenleri şöyle listeledi: “Hukukun üstünlüğü yeniden ihya edilmeli, kamu idaresi reformu, yeni büyüme stratejisi ve yapısal reform programı, Yeni Türkiye hikâyesi ve lobi faaliyetlerine devam edilmeli..”

İran ve Rusya’ya Amerikan yaptırımların ikinci etkisi yaşanacak ve bu Türkiye’yi de etkileyecek diyen Sak, “Türkiye’nin çok yönlü bir intibak programına ihtiyacı var. Genç İşsizliği için büyüme ve iş yaratmak önemli, göçmenlerin ekonomik ve sosyal entegrasyonu, yeni küresel ve bölgesel dinamiklere intibak, AB ile ilişkiler yeniden tesis edilmeli,” diye konuştu.

“Bir şeyleri bozarken neyi bozduğumuzu bilmeliyiz”

Güven Sak denizcilik sektörünü de ilgilendiren dövizle sözleşme yapılmasını düzenleyen kanunla ilgili sorulan soru üzerine: “Kısıtlamayı nasıl yaptığınız son derece önemli. Önce bir program çerçevesi olmasını tercih ederiz. Alıştığımız bazı düzenler bir anda bozulmamalı. Bir şey yaparken neyi bozduğumuzu bilmeden adım atmamak gerekiyor” açıklamasını yaptı.

Prof. Dr. Güven Sak'a İMEAK DTO Başkanı Tamer Kıran ve Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır tarafından plaket takdim edildi.

Vira Haber