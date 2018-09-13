İzmir’de gemiler bir ayda 1 milyon yolcu taşıdı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ağustos ayında gemilerle taşıdığı yolcu sayısı 1 milyon 84 binle rekor kırdı. Yaklaşık 450 milyon liralık tramvay projesiyle raylı sistem yatırımlarını daha da güçlendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yeni ulaşım aracıyla bağlantılı çalışan gemilere olan ilgiyi de artırdı. Son bir yılda İzmirlilerin deniz ulaşımı tercihi yüzde 22 artış gösterdi. 2017 yılının ağustos ayında vapura 885 bin 391 kişi binerken, tramvay kullanımın yaygınlaşmasının ardından bu rakam 2018 ağustos ayında 1 milyon 84 bin 174 kişiye yükseldi. Yolcu sayısını yüzde 27 artırarak en çok sirkülasyonu sağlayan iskele Konak oldu. Bu oran Bostanlı'da yüzde 21, Karşıyaka'da ise yüzde 17 olarak belirlendi. F.Altay Meydanı-Konak-Halkapınar arasında 12.8 kilometre uzunluğunda ve 18 durakla hizmet veren Konak Tramvayı ve Karşıyaka İskele-Mavişehir arasında 8.8 kilometrelik güzergah üzerinde 14 durak olarak hayata geçen Karşıyaka Tramvayı'nın vapur iskelelerinin tam önünde durması, vapur yolcularının artmasındaki en önemli faktör olarak gösteriliyor.

İzmir'in modern ve güvenli gemileri

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZDENİZ tarafından işletilen modern gemiler, konforu, donanımı ve çevreci özellikleriyle kısa sürede İzmirlilerin büyük beğenisini topladı. "Deniz Ulaşımı Geliştirme Projesi" kapsamında üretilen 15 yolcu gemisinden 13'ü iç körfez seferleri için dizayn edilirken, İhsan Alyanak ve Prof. Dr. Aziz Sancar gemileri, Yüksek Hızlı Tekne (HSC) koduna uygun olarak inşa edildi. 30 knot hıza ulaşan her iki gemi de uluslararası sefer yapabilecek kapasitede. Gemiler yakıt ikmali yapmadan 400 mil gidebiliyor.

Çelikten daha sağlam, alüminyumdan daha hafif, daha dayanıklı, daha uzun ömürlü ve işletme maliyetleri düşük 'karbon kompozit' malzemeden üretilen gemiler, 400 yolcu ve dört adet tekerlekli sandalyeli yolcu kapasitesine sahip.

Tam elektronik kontrol sistemi ve manevra yeteneği bulunan gemiler, bu sayede iskelelere çok kısa sürede yanaşma ve ayrılma işlemini gerçekleştirebiliyor. Konforlu ve ergonomik özellikli koltukları ile geniş koltuk arası mesafesi sağlanıyor. Görme engelli yolcular için hissedilebilir yüzey ve gerekli yerlerde Braille alfabesi ile yazılmış kabartmalı uyarı ve yönlendirme işaretleri de mevcut. Gemilerin bir başka özeliği ise 10 adet bisiklet park yerinin ve birbirinden bağımsız evcil hayvan kafeslerinin bulunması. İzmir Büyükşehir Belediyesi "Deniz Ulaşımını Geliştirme Projesi" kapsamında filosuna kattığı üstün özelliklere sahip 3 adet arabalı yolcu gemisiyle de konforlu ulaşım hizmeti sunuyor.

Vira Haber